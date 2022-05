Nintendo: geen ander Switch-model dan oledversie op komst

Nintendo zegt dat er momenteel geen plannen zijn voor een nieuwe versie van de Switch-console, behalve de oledversie die in oktober verschijnt. Ook ontkent Nintendo dat de winstmarge op dat model hoger is.

Nintendo Japan doet de twee uitspraken op Twitter op zijn account dat gericht is op investeerders. Het is ongebruikelijk dat Nintendo zich openlijk uitspreekt over geruchten en verhalen in de media. Als eerste zegt het bedrijf dat een artikel van Japan Time, waarin staat dat de oledversie van de Switch winstgevender is dan het lcd-model, niet klopt.

Volgens analisten die in het artikel aangehaald worden, zijn de productiekosten van de oledversie 10 dollar hoger, terwijl de adviesprijs van het oledmodel 50 dollar hoger is. Nintendo gaat niet in op de cijfers, maar wil naar eigen zeggen aan investeerders en klanten duidelijk maken dat het niet klopt dat het bedrijf meer winst maakt op de oledversie.

Aanvullend benadrukt Nintendo ook dat er geen ander model van de Switch gepland is, los van de oledversie die in oktober uitkomt. Er gingen voor de aankondiging daarvan lange tijd geruchten rond over een versie met verbeterde hardware om beelden te kunnen upscalen naar een 4k-resolutie. Nintendo zegt 'op dit moment geen plannen te hebben' om een ander model uit te brengen.