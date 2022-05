Product Nintendo Switch OLED model Fabrikant Nintendo Releasedatum 8 oktober 2021

Op 8 oktober komt Nintendo met een nieuwe versie van de Nintendo Switch, namelijk de ‘Nintendo Switch OLED model’. Jazeker, iemand bij Nintendo verdient duidelijk het grote geld met het verzinnen van sterke merknamen. Het nieuwe model van de Switch is alweer de vierde versie van de console die in 2017 debuteerde, in 2019 een nieuwe uitgave met verbeterde accuduur kreeg en ook nog als Nintendo Switch Lite is te krijgen. Die laatste is de handheld-only-versie die niet in een dock is te plaatsen en geen losse Joy-Cons heeft. De Nintendo Switch met oledscherm heeft die features wel en is in die zin echt een doorontwikkeling van de originele Nintendo Switch. Onlangs kon Tweakers alvast eventjes spelen met dit nieuwe Switch-model, om een eerste indruk te krijgen van hoe het nieuwe scherm het ervan afbrengt en wat er zoal nieuw onder de zon is.

Wanneer we het over een Switch met oledscherm hebben, kijken we natuurlijk eerst naar dat scherm. De voordelen van oled ten opzichte van lcd zijn duidelijk en ook precies de highlights van onze speelsessie. Al bij het opstartscherm van Mario Kart 8 Deluxe is duidelijk dat de kleuren veel meer uit het scherm springen dan op de normale Switch. Een bezoekje aan het onderdeel waar de helderheid ingesteld kan worden, leert dat het oledscherm in de donkerste stand donkerder en in de helderste stand lichter is dan het scherm van de huidige Switch. Wellicht een open deur, gegeven de specifieke voordelen van oled, maar goed om dat even bevestigd te krijgen.

Meer scherm op hetzelfde oppervlak

Toch is de helderheid niet wat ons bij het spelen als eerst opvalt. Die eer gaat naar de afmetingen van het scherm. De omvang van de Switch is ongewijzigd, maar de zwarte rand om het scherm is een stuk smaller geworden. Het resultaat daarvan is 0,8 inch winst, want de oude Switch beschikt over een scherm van 6,2 inch terwijl het oledmodel een scherm van 7 inch heeft. Dat resultaat wordt dus louter bereikt door de zwarte rand rond het scherm smaller te maken: de afmetingen van de console als geheel zijn nagenoeg identiek gebleven.

Dat betekent overigens niet dat alle verdere hardware ook hetzelfde is. Zo bevat het dock nu een ethernetpoort en die was er eerder nog niet. Wilde je je Switch bekabeld aansluiten op internet, dan moest dat middels een USB-adapter. Niet meteen een grote ramp, maar bij het oledmodel is dat hulpstuk dus niet meer nodig.

Stevigere kickstand

Op de Switch zelf valt de nieuwe kickstand op. Dat je het scherm van de Switch dankzij een pootje rechtop kunt zetten, is bekend. Die constructie is echter niet al te stevig. Het pootje biedt maar aan één zijde ondersteuning, zodat het scherm bij te veel beweging kan omvallen. De nieuwe kickstand verhelpt dat probleem. In plaats van een pootje aan een zijde, loopt er nu een ondersteunend mechanisme over de hele achterkant. Bovendien is deze nieuwe kickstand naar eigen voorkeur in te stellen, zodat je de Switch niet per se rechtop hoeft neer te zetten, maar ook iets schuiner of zelfs half liggend kunt plaatsen. Het geheel staat op die manier een stuk steviger en is gebruiksvriendelijker.

Dat je meer vrijheid hebt in hoe je het scherm van de Switch plaatst of neerlegt, wordt uiteraard geholpen door een andere oledfeature: de sterk verbeterde kijkhoek. Probeer tijdens het spelen je Switch maar eens wat meer naar voren of naar een zijkant te kantelen. Je merkt dan dat de kleuren vrij snel flets worden, tot je uiteindelijk het beeld niet goed meer ziet. Nu blijft recht voor een scherm gamen natuurlijk het fijnst, maar bij het oledmodel blijft het beeld veel langer goed zichtbaar als je een beetje met kijkhoeken speelt. Dat kan handig zijn als je samen met twee of zelfs vier spelers op dezelfde Switch probeert te spelen en iedereen het schermpje goed moet kunnen zien.

Bij het goed kunnen zien van het scherm speelt tegenlicht uiteraard ook een rol. Met de Switch in de volle zon spelen, is bij de meeste games amper een realistische optie. Bij iets minder zonnig weer of in de schaduw lukt het vaak aardig. Op het eerste gezicht lijkt de oledversie aan die lezing niet veel te gaan veranderen. De maximale helderheid lijkt wat meer licht te bieden dan het scherm van de originele Switch, dus in theorie zouden de prestaties bij veel licht iets beter moeten zijn. We durven het op basis van deze korte speelsessie nog niet al te stellig te beweren.

Afgezien van het scherm zijn er nog wat kleine wijzigingen waar we wel van weten, maar die we niet direct als grote meerwaarde hebben ervaren. Dat laatste geldt niet voor de verbeterde speakers; die hebben de potentie om hun meerwaarde te bewijzen. Op basis van een korte speelsessie met een paar games, en zonder rechtstreeks te kunnen vergelijken, durven we geen al te stellige conclusies te trekken over de audiokwaliteit. We hadden wel het idee dat de audio iets ruimtelijker klinkt, maar duidelijke uitspraken hierover vragen om meer testtijd en meer testende oren. Ook de grotere interne opslag is bij ons nog niet echt geland als pluspunt, temeer omdat je de opslagcapaciteit van je Switch eenvoudig kunt uitbreiden met een microSD-kaartje. Voor wat het waard is: het oledmodel heeft 64GB opslagruimte, waar het oude model 32GB heeft.

Verder is het goed om te vermelden dat alle randapparatuur uitwisselbaar is tussen het oude en nieuwe model van de Nintendo Switch. Dat betekent dat je je Joy-Cons, maar bijvoorbeeld ook het Switch Dock en de Pro Controller, met beide versies van de console kunt gebruiken. Mocht de witte uitvoering van de Switch je aanspreken maar heb je geen zin om een heel nieuwe console te kopen, dan zou je dus ook de los verkrijgbare witte Joy-Cons aan je oude Switch kunnen hangen . Nintendo heeft Tweakers laten weten dat de nieuwe, witte Joy-Cons niet los verkocht zullen worden. Het nieuwe dock zal wél los worden verkocht, zo bevestigde Nintendo maandag tegenover Tweakers.

Drie Switch-versies in de winkel

Dit alles is dus vanaf 8 oktober verkrijgbaar. Belangrijk om te vermelden is trouwens dat Nintendo alle versies van de Switch blijft aanbieden. De originele versie en de Lite blijven gewoon in de winkel liggen. Nintendo meent dat de diverse modellen elk een andere doelgroep aanspreken en een bijpassend prijskaartje hebben. De Lite blijft uiteraard de goedkoopste variant, met een prijs van rond de 200 euro. Voor de oude Switch, en dat is dan de Switch met de 2019-accu-update, betaal je iets meer dan 300 euro. Voor de Switch met oledscherm moet je 399 euro op de (digitale) toonbank leggen.

Of de verschillende versies hun geld waard zijn, is een afweging die je te zijner tijd zelf moet maken, maar dat de oledversie een aardig lijstje fijne verbeteringen met zich meebrengt, is alvast duidelijk. Met name de manier waarop de kleuren naar voren komen, de veel betere kijkhoek en de nieuwe kickstand tillen de toch al fijne console naar een duidelijk hoger niveau.