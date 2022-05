Nintendo heeft ruim 89 miljoen Switch-consoles geleverd

Nintendo heeft in het afgelopen kwartaal 4,45 miljoen Switch-consoles geleverd. Daarmee heeft de Japanse gamegigant nu gezamenlijk meer dan 89 miljoen Switch- en Switch Lite-consoles geleverd sinds de introductie.

Nintendo meldt in zijn kwartaalresultaten dat de omzet en inkomsten van het bedrijf zijn gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De omzet daalde vorig kwartaal met 9,9 procent naar ongeveer 2,49 miljard euro, terwijl de winst het afgelopen kwartaal ongeveer 922 miljoen euro bedroeg. Dat is een daling van 17,3 procent op jaarbasis.

Dit komt onder andere doordat het bedrijf het tweede kwartaal 21,7 procent minder Switch-consoles leverde dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf leverde het afgelopen kwartaal naar eigen zeggen 3,31 miljoen reguliere Switch-consoles en 1,14 miljoen Switch Lite-handhelds. In totaal heeft het bedrijf 89,04 miljoen Nintendo Switch-consoles geleverd sinds de release, waarvan 73,20 miljoen Switch- en 15,84 miljoen Switch Lite-exemplaren.

Naast de lagere hardwareverkopen heeft het bedrijf ook minder gamesoftware verkocht in de afgelopen drie maanden. Dat is niet geheel verrassend; tijdens dezelfde periode in 2020 ondervond het bedrijf een grote stijging in de vraag naar games tijdens de eerste golf van de coronapandemie. Daarnaast bracht Nintendo vorig jaar rond deze periode Animal Crossing: New Horizons uit. Tussen 1 april en 30 juni 2020 verkocht het bedrijf alleen al tien miljoen exemplaren van dat spel.

Dit afgelopen kwartaal heeft Nintendo minder grote titels uitgebracht. Het bedrijf kwam in april met New Pokémon Snap, waarvan inmiddels 2,07 miljoen exemplaren zijn verkocht buiten Japan; de game wordt in Japan uitgegeven door The Pokémon Company, waardoor Nintendo de verkoopresultaten voor dat land niet zelf meeneemt in zijn resultaten. In juni kwam Nintendo met Mario Golf: Super Rush, waarvan tot 30 juni 1,34 miljoen exemplaren zijn geleverd.

Voor de rest van het jaar heeft Nintendo verschillende grote releases in de planning staan. Het bedrijf bracht deze maand een HD-uitgave van The Legend of Zelda: Skyward Sword uit voor de Switch en komt in de komende maanden met Metroid Dread, remakes van Pokémon Diamond en Pearl, WarioWare: Get It Together en Mario Party Superstars. Het bedrijf introduceert in oktober ook een nieuw Switch-model met een groter oledscherm, waarvan Tweakers eerder deze week een preview publiceerde.

Nintendo bracht het afgelopen kwartaal onder andere Mario Golf: Super Rush uit