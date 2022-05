Ongeopende Super Mario Bros.-game levert recordbedrag op van 2 miljoen dollar

Een ongeopende Super Mario Bros.-cartridge voor de NES-spelconsole van Nintendo is van eigenaar gewisseld voor een recordbedrag van 2 miljoen dollar, dat is omgerekend ongeveer 1,7 miljoen euro. De koper wenst liever anoniem te blijven.

Volgens het verkoopplatform Rally, waarop het spelletje te koop stond, werd de verpakking nog nooit geopend en verkeerde het in een uitzonderlijke staat. De staat van het spel werd volgens Engadget beoordeeld met een rating van 9,8 A+ op de Wata-schaal, waarmee de game zo goed als nieuw is.

Rally verklaarde tegenover The New York Times dat het deze ongeopende cartridge van Super Mario Bros. in april 2020 aangekocht had voor een bedrag van 140.000 dollar. Vorig jaar werd er nog een bod geweigerd van 300.000 dollar. Het bod van 2 miljoen dollar van een anonieme koper werd wel geaccepteerd.

Het verkoopplatform werkt niet volgens de wijze van traditionele veilinghuizen. Het koopt verzamelobjecten aan en biedt geïnteresseerden de optie aan om aandelen van deze objecten te kopen. Als er een bod wordt gedaan op een object, vraagt Rally eerst toestemming aan de aandeelhouders voordat het verkocht mag worden voor het bod.

Het is niet de eerste keer dat een spel van Nintendo records breekt. Vorige maand leverde een ongeopende Nintendo 64-cartridge van Super Mario 64 een bedrag op van 1,56 miljoen dollar. Dat is omgerekend ruim 1,3 miljoen euro en was toen een wereldrecord. Het wereldrecord daarvoor stond op 870.000 dollar voor een The Legend of Zelda-cartridge voor de NES. Super Mario Bros. werd in 1985 in Japan uitgebracht voor de Nintendo Entertainment System.