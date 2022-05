Spotify is nog steeds van plan om AirPlay 2 toe te voegen aan iOS-app - update

Spotify werkt nog steeds aan AirPlay 2-ondersteuning voor zijn iOS-app. Dat laat het bedrijf weten in een reactie op een recente Spotify-forumpost, waarin een medewerker stelde dat de ontwikkeling hiervan voorlopig was stilgezet.

In een statusupdate op het forum van Spotify vertelde een medewerker eerder deze week dat de ontwikkeling van AirPlay2-ondersteuning voor de iOS-app is gestaakt. "We ondervinden compatibiliteitsproblemen met de audiodriver", stelt de medewerker. "Het lijkt erop dat dit een groter project wordt en we zijn niet in staat om dit in de afzienbare toekomst op te lossen", stelde de medewerker.

Het bedrijf laat nu echter aan The Verge weten dat het bedrijf nog steeds AirPlay 2-ondersteuning wil toevoegen aan zijn iOS-app. "Een bericht op een van Spotify's communitypagina's bevatte onvolledige informatie over onze plannen voor AirPlay 2. Spotify zal AirPlay 2 ondersteunen en we werken eraan om dat werkelijkheid te laten worden", laat het bedrijf weten in zijn statement.

Spotify voor iOS ondersteunt de allereerste versie van het AirPlay-protocol. Volgens gebruikers kan hierdoor een vertraging van enkele seconden optreden wanneer een muzieknummer gepauzeerd wordt of een gebruiker doorspoelt. AirPlay 2 werd in 2018 geïntroduceerd samen met iOS 11.4. Dankzij dit nieuwe protocol werden muzieknummers beter gebufferd, konden meerdere compatibele apparaten het AirPlay-toestel bedienen en werd het mogelijk om op meerdere ondersteunde apparaten tegelijkertijd muziek af te spelen.

Update, zaterdag: Spotify laat aan The Verge weten dat het bedrijf nog steeds werkt aan het toevoegen van AirPlay 2-ondersteuning aan zijn iOS-app. Het artikel is hierop aangepast.