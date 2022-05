Spotify laat in What's New-tabblad nieuwe releases van artiesten zien

Spotify heeft een What's New-functie uitgebracht waarin gebruikers kunnen zien of er nieuwe uitgaves zijn van artiesten die ze volgen. Ook verschijnen daar nieuwe afleveringen van podcasts.

De functie heet What's New en wordt in de komende twee weken uitgerold voor alle Android- en iOS-gebruikers. De feature verschijnt als een icoon van een bel bovenaan in het thuisscherm van de mobiele apps. Daarin zien gebruikers nieuwe muzieknummers en -albums van artiesten die ze volgen.

In de feature worden ook nieuwe podcastafleveringen opgenomen. Er komen ook nieuwe shows in van de videopodcasts die het bedrijf sinds een jaar aanbiedt. In het tabblad is het mogelijk om onderscheid te maken tussen muziek en podcasts en andere shows.