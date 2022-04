Spotify brengt Clubhouse-achtige audiochatapp Greenroom uit

Spotify heeft zijn eigen audiochatapp uitgebracht. De app, genaamd Greenroom, verschijnt vandaag voor Android- en iOS-apparaten. De chatapp is vergelijkbaar met Clubhouse en laat gebruikers live audio uitzenden.

Spotify Greenroom verschijnt op woensdag in 135 verschillende landen, schrijft het bedrijf in een persbericht. Het betreft een losse app. Greenroom is gebaseerd op Locker Room, een audiochatapp die werd gemaakt door Betty Labs. Die ontwikkelaar werd in maart overgenomen door Spotify. Locker Room was specifiek bedoeld voor audiogesprekken over sport, maar Spotify Greenroom wordt een meer algemene app.

Gebruikers kunnen de app gebruiken door in te loggen inloggen via hun Spotify-account, of een los account aanmaken. Elke gebruiker kan zelf een gesprek hosten, of deelnemen aan een ander gesprek. Greenroom biedt onder andere de mogelijkheid om gesprekken in de app op te nemen, zodat gebruikers deze gesprekken later kunnen uitbrengen als podcastaflevering.

Spotify meldt verder dat het bedrijf deze zomer een creator fund uitbrengt. Daarmee kunnen gebruikers hun gesprekken monetiseren. Spotify maakt verder nog weinig bekend over deze feature. Op een losse creator fund-pagina staat dat de uitgekeerde bedragen onder andere gebaseerd worden op de hoeveelheid mensen die naar gesprekken van de gebruiker in kwestie luisteren. De betalingen worden volgens Spotify wekelijks berekend.

Spotify is niet het enige bedrijf dat een Clubhouse-achtige app uitbrengt. Facebook introduceerde in april een Clubhouse-kloon in de vorm van Live Audio Rooms. Twitter introduceerde recentelijk al een Spaces-functie, die gebruikers ook naar enkele sprekers laat luisteren. Ook Discord heeft tegenwoordig een Clubhouse-achtige feature, genaamd Stage Channels. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een artikel over de opkomst van Clubhouse-klonen.