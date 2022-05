Sony wil Discord begin volgend jaar integreren in PlayStation-consoles

PlayStation en Discord zijn een samenwerking aangegaan. Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan stelt dat 'de Discord- en PlayStation-ervaringen vanaf begin volgend jaar dichter bij elkaar worden gebracht op consoles en smartphones'.

Sony Interactive Entertainment kondigt de samenwerking met Discord aan in een blogpost. De twee bedrijven maken vooralsnog weinig details over de inhoud van deze samenwerking. Sony stelt wel dat de twee bedrijven 'hard aan het werk zijn' om Discord te verbinden met de 'sociale en game-ervaringen op PlayStation Network'.

Naar verwachting komt Discord dan ook beschikbaar voor PlayStation-consoles, hoewel de manier waarop dat zou gebeuren nog onduidelijk is. Het is bijvoorbeeld nog onbekend of Discord beschikbaar zou komen als een losse PlayStation-app. Als onderdeel van de samenwerking heeft Sony een onbekend bedrag in Discord geïnvesteerd tijdens een investeringsronde. Daarmee heeft de Japanse consolefabrikant nu een minderheidsbelang in Discord. Sony en Discord maken in de komende maanden meer details bekend over de samenwerking tussen de twee bedrijven.

De samenwerking tussen Discord en PlayStation is opvallend; de afgelopen weken gingen er geruchten rond dat concurrent Microsoft juist in gesprek zou zijn om het chatplatform over te nemen, waarbij een bedrag van 10 miljard dollar werd genoemd. Eind april berichtte The Wall Street Journal echter dat deze overnamegesprekken gestaakt zouden zijn, nadat Discord besloot om een onafhankelijk bedrijf te blijven.