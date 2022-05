Gerucht: Discord staakt gesprekken met Microsoft over mogelijke overname

Discord zou gesprekken met Microsoft over een eventuele overname hebben gestaakt, dat melden ingewijden aan The Wall Street Journal. Discord zou niet langer geïnteresseerd zijn in een overname en zelf naar de beurs willen.

Volgens eerdere geruchten was de chatdienst in gesprek met de techgigant over een overname, waar tenminste 10 miljard dollar mee gemoeid zou zijn. Volgens de geruchten heeft Discord de gesprekken gestaakt en wil het bedrijf zelf naar de beurs.

Microsoft zou niet de eerste partij zijn waarmee Discord over een overname heeft gesproken. Er zou ook interesse vanuit Epic Games en Amazon zijn voor een overname. Sinds maart dit jaar gingen er geruchten rond over gesprekken met Microsoft, maar ook die deal lijkt nu niet door te gaan.

Discord heeft ongeveer 140 miljoen gebruikers wereldwijd. In 2020 had het bedrijf een omzet van 130 miljoen dollar. Volgens The Wall Street Journal is het bedrijf alleen nog niet winstgevend, wat een beursgang zou bemoeilijken.