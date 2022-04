Gerucht: Discord voert gesprekken met Microsoft over mogelijke overname

Discord voert gesprekken met Microsoft over een mogelijke overname voor ongeveer tien miljard dollar, meldt financieel persbureau Bloomberg. Het zou lang niet zeker zijn dat de deal er komt: Discord wil mogelijk ook naar de beurs.

Discord heeft diverse partijen benaderd over een eventuele overname, meldt Bloomberg. De gesprekken over een eventuele overname kwamen maandag naar buiten via meerdere media, waaronder Venturebeat. Een gang naar de beurs behoort ook tot de mogelijkheden, maar omdat Discord nog steeds verlies draait, ligt dat volgens meerdere bronnen niet voor de hand.

Discord zou willen verkopen voor ongeveer tien miljard dollar en dat is drie miljard dollar boven de waardering van de investering in december vorig jaar. Het platform heeft ongeveer 140 miljoen maandelijkse gebruikers. Discord is vooral in gebruik als chatplatform voor gamers, maar is intussen ook in gebruik als algemeen chatplatform.

Microsoft is niet de eerste partij waar Discord mee praat, zo zegt Bloomberg. In het verleden hebben Amazon en Epic Games ook al interesse getoond. Microsoft deed in het verleden meerdere grote overnames, waaronder GitHub, Skype, LinkedIn en de telefoontak van Nokia.