Internetproviders zijn getroffen door ddos-aanvallen - update 2

Internetprovider Tweak kampt met een storing. De provider meldt dat het is getroffen door een 'zware ddos-aanval'. Ook Freedom Internet en Kabelnoord kampen met storingen door ddos-aanvallen.

Tweak schrijft dat er onderzoek wordt gedaan naar de ddos-aanval, en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het bedrijf geeft geen indicatie wanneer de problemen naar verwachting zijn opgelost. Tweak maakte op maandag rond 19:23 uur melding van de ddos-aanval op Twitter, waarbij de provider meldt dat klanten problemen met hun internetverbinding kunnen ondervinden. De website van Tweak is wel bereikbaar. Op allestoringen.nl is te zien dat de eerste problemen rond 18:00 uur werden gemeld door gebruikers.

Freedom Internet meldde om 20:32 uur een 'verstoring in het netwerk' vanwege een ddos-aanval. Hierdoor is het volgens de provider mogelijk dat de internetverbindingen van klanten 'niet of langzaam werkt'. De aanval zou ook effect hebben op diensten die over het internet lopen, zoals televisie. De eerste problemen bij Freedom zijn rond 19:00 uur gemeld op allestoringen.nl.

Ook de Friese internetprovider Kabelnoord heeft momenteel last van een ddos-aanval, schrijft het bedrijf op zijn website. Op allestoringen.nl werden de eerste problemen bij deze provider ook rond 18:00 uur gemeld. Ook Kabelnoord geeft aan dat de situatie wordt onderzocht, maar biedt geen indicatie voor wanneer de problemen naar verwachting zijn opgelost.

Webhostingprovider TransIP werd eerder vandaag ook getroffen door een ddos-aanval. Volgens het bedrijf werd gericht op zijn nameservers. TransIP heeft de problemen inmiddels opgelost, maar houdt de situatie in de gaten, schrijft de webhoster op zijn site.

Update, 21:02 uur: Ook Freedom Internet meldt dat het momenteel last heeft van een ddos-aanval. Dit is toegevoegd aan het artikel.

Update 2, 21:30 uur: Tweak en Freedom Internet claimen op hun statuspagina's dat de ddos-aanvallen zijn gestopt. Kabelnoord schrijft dat het bedrijf 'maatregelen heeft genomen om de aanval tegen te gaan'.