TransIP is getroffen door ddos-aanval - update 2

Hostingprovider TransIP meldt dat het last heeft van een ddos-aanval. Deze is volgens het bedrijf gericht op zijn nameservers. Dat leidt ertoe dat bepaalde sites en bijvoorbeeld e-maildiensten niet of niet goed bereikbaar zijn.

TransIP schrijft dat zijn technici op dit moment druk bezig zijn om de aanval te mitigeren. Het bedrijf biedt zijn excuses aan klanten aan, maar geeft nog geen indicatie van hoe lang het nog duurt voordat de problemen naar verwachting zijn opgelost.

Op onder meer Allestoringen.nl is zichtbaar dat de storing maandagmiddag zo rond 13.15 uur begon. Op Twitter maken allerlei mensen en bedrijven melding van het feit dat hun sites deels of geheel plat liggen. Ook wordt onder meer geklaagd dat Stack niet meer werkt. Dit is de online cloudopslag van TransIP.

Er zijn meerdere mensen die aanraden om een andere DNS-server te gebruiken, waarna de getroffen sites en diensten wel weer zouden moeten werken. Volgens meerdere gebruikers zouden de problemen via Ziggo vooralsnog aanhouden.

Update, 15:27 uur: TransIP meldt dat er sprake is van een tweede aanval die volgens het bedrijf 'heviger lijkt te zijn'. Een verwachte tijd voor wanneer de gevolgen van de aanvallen voorbij zullen zijn, kan TransIP nog niet geven.

Update 2, 16:33 uur: TransIP zegt dat er grotere vervolgaanvallen plaatsvinden die gericht zijn op de hele infrastructuur en niet alleen de nameservers. De hoster zegt diverse maatregelen genomen te hebben om de gevolgen van de aanvallen te minimaliseren. Omdat zowel de intensiteit als de doelwitten van de aanvallen variëren, is het nog niet duidelijk of het probleem geheel verholpen is, aldus het bedrijf.