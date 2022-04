Belgische modmaker brengt BioShock-campagne uit voor Half-Life: Alyx

Return to Rapture is verschenen. Het gaat om een mod voor Half-Life: Alyx die zich afspeelt in een onderwaterwereld die is geïnspireerd op de omgevingen uit BioShock. Modder Wim Buytaert gebruikte daarvoor originele assets uit BioShock.

Modder Wim Buytaert kreeg toestemming voor het gebruik van originele assets uit BioShock, de game die in 2007 voor het eerst verscheen. Return to Rapture is geen remake van die game, maar een combinatie van de onderwaterwereld van BioShock en de wereld en vijanden van Half-Life: Alyx.

De mod bestaat uit een campagne van acht levels met een eigen verhaal. De Combine, de vijanden uit Half-Life: Alyx, hebben de onderwaterwereld van BioShock ontdekt en zijn daarin op zoek naar de koffer van Andrew Ryan, waar de geheimen van Adam in zitten. Dat is de chemische stof die gebruikers in staat stelt om hun genetische materiaal aan te passen om superkrachten te krijgen. Alyx moet dat zien te voorkomen.

Buytaert gebruikt delen van het verhaal van BioShock, onder andere met originele audiologs. Ook komen diverse opvallende BioShock-elementen terug, zoals de Vita-Chambers waar spelers respawnen en de Circus of Values-verkoopmachines.

Return to Rapture is gratis te downloaden via de Steam Workshop. De mod bestaat uit een campagne van acht hoofdstukken en door die allemaal te downloaden en te activeren als add-on in Half-Life: Alyx, is de volledige campagne achter elkaar te spelen. Buytaert spendeerde zo'n twaalfhonderd uur aan het maken van de mod. Zijn werk is te steunen via Patreon.

Tweakers sprak met de modmaker en publiceerde een Plus-interview. Daarin vertelt Buytaert uitgebreid over het maken van de mod en maakt hij bekend dat de huidige campagne nog maar het eerste hoofdstuk is. Inmiddels werkt hij aan een tweede hoofdstuk, dat ook weer acht levels zal bevatten.