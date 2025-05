Half-Life: Alyx is nu volledig uit te spelen zonder VR-headset met NoVR-mod

Valves VR-game Half-Life: Alyx kan nu worden uitgespeeld zonder een virtualrealityheadset te gebruiken. De makers van de NoVR-mod voor de game melden dat de volledige singleplayercampagne nu speelbaar is met de mod.

Het team achter de NoVR-mod heeft zijn 'grootste update tot nu toe' uitgebracht, zo melden de modmakers op Twitter. Zo kan de volledige campaign voltooid worden zonder VR-headset. Ook zijn de gravity gloves nu bruikbaar en kunnen Combine-fabricators gebruikt worden om wapens te upgraden. De makers melden dat ze nu bezig zijn met het updaten van 'de laatste delen van de game'. Het team waarschuwt daarom dat er spoilers kunnen zitten in de patchnotes van toekomstige updates, hoewel de makers dat 'zoveel mogelijk proberen te voorkomen'.

Er wordt al langer gewerkt aan de NoVR-mod voor Half-Life: Alyx. De game was tot op heden echter niet volledig uit te spelen met de mod. De mod laat gebruikers Half-Life: Alyx spelen met een muis en toetsenbord, net als eerdere games in de serie. Om de mod te spelen, dienen gebruikers Half-Life: Alyx te bezitten op Steam. De NoVR-mod is niet compatibel met savebestanden die zijn gestart met een VR-headset en andersom.

Valve bracht Half-Life: Alyx in 2020 uit voor pc's via zijn Steam-platform. Het betreft een prequel die zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van Half-Life 1 en 2.

Het team achter Half-Life: Alyx NoVR toont drie kwartier aan gameplaybeelden, met spoilers.