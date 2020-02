Half-Life: Alyx verschijnt 23 maart

Valve heeft de precieze verschijningsdatum van zijn komende vr-game Half-Life: Alyx bekendgemaakt. Het spel komt beschikbaar op 23 maart. Tot nu toe had Valve alleen de verschijningsmaand bekendgemaakt.

Op de Steam-pagina van Half-Life: Alyx staat nog steeds slechts maart genoemd als verschijningsmoment, maar via Twitter noemt Valve de datum van 23 maart. Het lijkt er daarmee op dat er in ieder geval geen uitstel komt, maar Valve kondigde het spel dan ook vrij recent aan: in november vorig jaar. Het spel kost 50 euro en komt beschikbaar voor de Valve Index-vr-bril, de Vive- en Oculus-brillen en de Windows Mixed Reality-headsets.

Half-Life: Alyx een prequel die zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van Half-Life 1 en 2. De game duurt volgens Valve ongeveer net zo lang als Half-Life 2. De game is exclusief voor virtual reality en komt niet beschikbaar voor normale schermen of controllers. Valve zegt dat spelers minimaal een Windows 10-pc met een Core i5-7500- of Ryzen 5 1600-cpu nodig hebben, en een GTX 1060- of RX 580-videokaart. Ook hebben spelers minimaal 12 gigabyte werkgeheugen nodig.