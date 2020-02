Rechter: Microsoft moet werk voor JEDI-cloudcontract ministerie VS stilleggen

Microsoft moet van een Amerikaanse rechter op last van concurrent Amazon het voorbereidende werk voor het JEDI-project stopzetten. Dat is een miljardendeal voor een cloudcontract met het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Amazon moet 42 miljoen dollar betalen voor het geval de rechter later beslist dat Microsoft onterecht het werk voor het JEDI-project heeft moeten stilleggen, meldt The New York Times. De rechterlijke uitspraak is momenteel nog niet openbaar. Amazon heeft met de uitspraak een kleine overwinning behaald.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunde het contract ter waarde van vele miljarden dollars aan Microsoft, maar Amazon was het vanaf het begin niet eens met de beslissing. De Amerikaanse president Donald Trump had zich meermaals uitgesproken tegen Amazon, waarvan veel experts dachten dat die het contract zou krijgen. Amazon-directeur Jeff Bezos heeft ook The Washington Post in handen, een krant die zich vaak heeft uitgesproken tegen Trump.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie claimt dat het geen enkel bedrijf heeft benadeeld en dat het proces correct is verlopen. Microsoft heeft er ook vertrouwen in. "We geloven erin dat de feiten zullen laten zien dat het ministerie van Defensie een gedetaileerd, diepgravend en eerlijk proces heeft doorlopen om tot de conclusie te komen dat Microsoft het best voldeed in de behoeftes."

Het JEDI-project, ofwel de Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud, is onder andere bedoeld is om het Amerikaanse leger betere toegang tot defensie-data te geven op slagvelden en andere afgelegen gebieden.