Google toonde korte tijd Android 11-ontwikkelaarssite

Google had korte tijd een ontwikkelaarssite online staan voor Android 11, vermoedelijk de volgende release van zijn mobiele besturingssysteem. Op de site stond niets over nieuwe functies voor de upgrade.

De ontwikkelaarssite is inmiddels weer offline, meldt Android Police. Het is voor het eerst dat de ontwikkelaarssite voor een nieuwe versie van Android begon met het vermelden van een versienummer. Afgelopen jaar gebruikte Google in de winter een letter om een nieuwe versie van Android aan te duiden; Android 10 was Q, Android 9 was P en Android 8 was O.

De eerste versies voor ontwikkelaars van nieuwe Android-upgrades komen vaak aan het einde van de winter uit. Zo kwam Android Q in maart vorig jaar uit. De vroege testversie geeft ontwikkelaars de tijd om apps te updaten voor de uiteindelijke versie uitkomt, meestal aan het einde van de zomer.

Google is sinds vorig jaar gestopt met het geven van namen van zoetigheden aan Android-releases. Sinds Android 1.5 Cupcake kregen de Android-versies behalve het versienummer ook een naam, waaronder Gingerbread, Lollipop en Pie.