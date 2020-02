Google Play Store leverde ontwikkelaars tot nu toe 80 miljard dollar op

Ontwikkelaars kregen tot nu toe 80 miljard dollar aan inkomsten uit de Google Play Store. Dat heeft het zoekbedrijf bekendgemaakt. Apple keerde tot 2019 120 miljard dollar uit aan ontwikkelaars voor apps in de App Store.

Het gaat om inkomsten uit de Play Store wereldwijd, exclusief China, meldt Google-topman Hiroshi Lockheimer. Het is onbekend of Google de inkomsten uit Play Store-voorganger Android Market heeft meegeteld, maar die kans lijkt wel groot; het ging daarbij om een naamsverandering. De Android Market ging in 2008 live.

Daarmee liggen de inkomsten lager uit die van de App Store van Apple. Ontwikkelaars verdienden in de App Store 120 miljard dollar totaan begin 2019, meldde Techcrunch toen. Het ligt voor de hand dat het bedrag nu iets hoger ligt.

Er zijn desondanks veel meer actieve Android-toestellen met Google-diensten dan iPhones. Het aantal actieve apparaten met Google Play ligt nu boven twee miljard. Apple zei vorige week dat er 1,4 miljard actieve iOS-apparaten zijn, waarvan 900 miljoen iPhones.