Google toont gebruikers volgend jaar keuzescherm voor zoekmachines in Android

Google geeft in Android vanaf volgend jaar gebruikers de keuze om een zoekmachine in te stellen. In plaats van de standaard Google-zoekbalk kunnen ze dan ook gebruikmaken van bijvoorbeeld Bing of een andere dienst. Zoekmachines moeten betalen om in aanmerking te komen.

Google zegt in een blogpost dat de veranderingen 'volgend jaar' worden doorgevoerd, maar zegt niet precies wanneer. De zoekkeuze zal verschijnen als gebruikers hun telefoon voor het eerst instellen. Ze kiezen dan welke zoekmachine in de zoekbalkwidget komt te staan en welke zoekmachine als standaard in Chrome wordt ingesteld. Die keuze kunnen ze later ook aanpassen in Android.

Er komen vier zoekmachines in het keuzescherm te staan. Google zegt dat het werkt op basis van een biedingssysteem. Zoekmachines die zich aanmelden, moeten per land een bedrag opgeven dat zij willen betalen om in het keuzescherm te mogen verschijnen. Naast zijn eigen zoekmachine toont Google dan drie andere, gebaseerd op het bedrag dat zij bieden. Als er minder dan drie kandidaten zijn, komen ook willekeurige kandidaten aan bod die zich hebben aangemeld, maar geen bod hebben gedaan.

Google zegt dat zoekmachines in ieder geval een gratis app in de Play Store moeten hebben en dat ze ondersteuning moeten bieden voor de taal van het gebied waar ze actief zijn. Ook moet het gaan om algemene zoekproviders en geen gespecialiseerde, die alleen naar een specifiek onderwerp zoeken. De providers hebben tot 13 september dit jaar om zich aan te melden, schrijft het bedrijf. Google gaat niet bekendmaken hoeveel zoekproviders per land beschikbaar zijn.

Google voldoet met deze verandering aan de eisen van de Europese Commissie. Die legde het bedrijf in 2018 een boete van 4,34 miljard euro op vanwege machtsmisbruik in Android. Google zou zijn eigen apps voortrekken en zo concurrerende diensten tegenhouden. Het bedrijf zei eerder al dat gebruikers meer keuze kregen in welke browser- en zoekapps ze willen gebruiken, maar geeft daar nu pas de eerste details over.