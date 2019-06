Europese Commissie komt met keurmerk voor 'veilige clouddiensten'

Er komt een Europees keurmerk voor clouddiensten die als veilig beschouwd worden. Een werkgroep van de Europese Unie heeft daarvoor een voorstel ingediend dat wordt opgenomen in de Cybersecurity Act van de Europese Commissie.

Dat meldt het ministerie van Economische Zaken in een persbericht. Het ministerie was één van de van de deelnemers van de werkgroep Cspcert, die was opgezet om richtlijnen voor een keurmerk op te stellen. Officieel moet het voorstel nog wel goedgekeurd worden door de Europese Commissie, maar een woordvoerder van het ministerie zegt dat het zo goed als zeker is dat de resolutie wordt aangenomen.

Het keurmerk gaat over clouddiensten die in Europa opereren. Bij de certificering wordt gekeken of bedrijven voldoen aan bepaalde eisen om data te beschermen tegen diefstal of tegen ongeautoriseerde toegang, bijvoorbeeld door kwetsbaarheden tijdig op te lossen. Ook komen er richtlijnen voor het afhandelen van beveiligingsincidenten, en voor het doen van beveiligingsaudits. Het gaat voorlopig om een vrijwillig keurmerk waar bedrijven zelf aanspraak op kunnen maken.

Als de Europese Commissie het voorstel accepteert wordt dat onderdeel van de Cybersecurity Act. Dat is een Europese verordening waarmee certificering zoals deze makkelijker kan worden opgezet. In de toekomst komen er naast clouddienstcertificaten ook keurmerken voor online diensten, internet-of-things-apparaten en bedrijven die software-as-a-service aanbieden. Ook krijgt het Agentschap van de Europese Unie voor Netwerk- en Informatiebeveiliging meer mogelijkheden om bedrijven met hun digitale veiligheid te helpen.