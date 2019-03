Technieksector komt met keurmerk voor refurbished iPhones

Sectorvereniging Techniek Nederland introduceert een Keurmerk Refurbished die in eerste instantie voor iPhones bedoeld is. Winkels moeten een bepaalde kwaliteitscontrole bieden om voor het keurmerk in aanmerking te komen.

Techniek Nederland heeft een checklist van punten opgesteld die leveranciers moeten doorlopen voor het Keurmerk Refurbished. De winkel moet onder andere het besturingssysteem, de aanraakgevoelige bediening, de cameralens, microfoon en wifi- en bluetooth-connectiviteit testen. Ook is het standaard controleren van de accu en het scherm onderdeel van de procedure.

Onderdeel van de certificering is verder dat leveranciers een bepaald minimumniveau van garantie moeten bieden. Zo krijgt de klant standaard 24 maanden garantie op de accu en accessoires van refurbished iPhones. Ook gaan winkels die het keurmerk dragen iPhones in hun assortiment in drie categorieën onderverdelen: zo goed als nieuw, licht gebruikt en zichtbaar gebruikt.

De sectorvereniging heeft vrijdag de eerste certificaten verstrekt aan Forza Refurbished, Leapp en Renewd die daarmee het keurmerk mogen dragen. De vereniging hoopt dat meer winkels zich melden voor het keurmerk. Uiteindelijk moeten ook iPads, MacBooks en Android-apparaten er onder gaan vallen. De reden dat met iPhones is begonnen is dat deze zo'n 94 procent van de refurbished markt zouden uitmaken.

Met het keurmerk hoopt de sector tegemoet te komen aan de kritiek dat er grote kwaliteitsverschillen zijn bij refubished producten. Een jaar geleden merkte de Consumentenbond op dat de kwaliteit van aangeboden refurbished iPhones sterk uiteen liep terwijl de prijs nauwelijks lager lag dan die van nieuwe iPhones.