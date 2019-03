Apple houdt ontwikkelaarsconferentie WWDC vanaf 3 juni

Apple houdt zijn ontwikkelaarsconferentie Worldwide Developers Conference vanaf 3 juni in de Amerikaanse stad San Jose. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Afgelopen jaren kondigde Apple daar steevast nieuwe versies aan van iOS, macOS en zijn andere besturingssystemen.

Apple zegt in zijn aankondiging dat het onder meer aandacht heeft voor ontwikkelaars die werken met 'machine learning, augmented reality en gezondheid en fitness'. Het bedrijf zal waarschijnlijk ook dit jaar de conferentie beginnen met een keynote met aankondigingen.

Het is onbekend of het bedrijf naast software ook hardware laat zien. Dat gebeurt vaak niet, maar het gebeurt wel eens dat Apple een nieuw product laat zien tijdens de software-keynote. Dat gebeurde bijvoorbeeld met de vorige Mac Pro vijf jaar geleden. Dit jaar moet er een nieuwe Mac Pro komen, maar wanneer het bedrijf die zal laten zien, is niet bekend. WWDC vindt dit jaar voor de dertigste keer plaats.