Tesla Model Y komt over twee jaar in Benelux uit en kost vanaf 56.000 euro

Tesla heeft zijn compacte suv Model Y aangekondigd. De auto zal uitkomen in vier versies en de leveringen van de elektrische wagen starten in de Benelux over twee jaar. De prijs begint dan vanaf 56.000 euro.

Er komt in 2022 nog een goedkopere variant uit met minder grote actieradius, zo laat Tesla weten. Het 'Long Range'-model met achterwielaandrijving is de goedkoopste variant die nu te bestellen is, terwijl de 'Long Range'- en 'Performance'-varianten van een versie met vierwielaandrijving nu ook bestelbaar zijn. Die kosten 60.000 en 69.000 euro.

De Tesla Model Y komt in de Benelux later uit dan in thuisland Verenigde Staten, waar klanten de eerste versies over anderhalf jaar, vanaf najaar 2020, geleverd krijgen. Klanten kunnen hun Model Y configureren, waarna bij de bestelling zij 2000 euro betalen.

De suv heeft standaar vijf plekken voor passagiers, terwijl klanten voor 3200 euro twee zitplekken bij kunnen kopen. Gebruikers betalen 5300 euro voor software die Tesla aanduidt als 'zelfstandig rijden', met daarin autopilot, autonoom parkeren en de functie om de auto te roepen.

De eerst verkrijgbare 'Long Range'-variant met tweewielaandrijving kan tot 540 kilometer rijden op een enkele lading, terwijl de Performance-versie tot 480 kilometer moet komen. Hij trekt op van 0 tot 100 kilometer per uur in 3,5 seconden. In het interieur zit een 15"-touchscreen voor bediening, terwijl het dak van glas is. Exacte specs van het model, zoals de grootte van de accu, software en andere kenmerken, lijkt Tesla nog niet bekend te maken.