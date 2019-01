Tesla verlaagt prijs voor al zijn auto's in de VS

Autofabrikant Tesla heeft de prijs van alle modellen die het in productie heeft verlaagd met tweeduizend dollar, zo kondigt de fabrikant aan. Het bedrijf van voorman Elon Musk zegt niet waarom de prijs omlaag gaat. De prijsverlaging geldt alleen voor de VS.

De prijsverlaging gaat per direct in, meldt Tesla. Vermoedelijk is de prijsverlaging mogelijk door de gestegen productie, waardoor de kosten voor de productie per auto vermoedelijk lager uitvallen. Bovendien verlaagt de overheid belastingteruggave op elektrische auto's in de VS, waardoor consumenten 3750 dollar extra moeten betalen. Desondanks zien analisten er slechte tekens in, meldt Reuters. Zij vragen zich af waarom de prijs omlaag moet als de vraag nog altijd even hoog is en of Tesla-klanten prijsgevoeliger zijn dan het bedrijf eerder had aangenomen.

Tesla heeft in de laatste drie maanden van 2018 86.555 auto's geproduceerd. De meeste daarvan, ruim 61.000, zijn Model 3's. De overige waren exemplaren van de Model S en Model X. Over het hele jaar heeft Tesla ruim 245.000 auto's verkocht, waarvan 145.000 Model 3's. De autofabrikant wil komend jaar groeien, onder meer doordat de leveringen van Model 3 in Europa en China volgende maand starten.