Gerucht: netwerkapparatuur Ericsson en Nokia loopt achter bij die van Huawei

De netwerkapparatuur van Ericsson en Nokia loopt technisch achter op die van Huawei, claimt The Wall Street Journal op basis van bronnen bij een Britse provider. Daardoor lukt het pas later om 5g in de lucht te krijgen als providers Huawei-apparatuur niet mogen gebruiken.

Het live zetten van het 5g-netwerk zou daarmee ongeveer een maand of negen vertraging oplopen, schrijft The Wall Street Journal. De apparatuur van Nokia en Ericsson loopt ongeveer een jaar achter op die van Huawei, zo claimt de krant op basis van eigen bronnen. De betrokken bedrijven hebben geen inhoudelijke reactie gegeven op de claims. Ook is het onbekend waaruit die achterstand bestaat, al gaat het vermoedelijk om de ondersteuning van 5g-technieken.

Onder meer de Britse overheid overweegt om het gebruik van Huawei-apparatuur te verbieden bij het bouwen van 5g-netwerken vanwege vermoedens van spionage. Als dat in de Benelux het geval zou zijn, zou dat minder gevolgen hebben. Providers in Nederland en BelgiŽ kunnen nog niet beginnen aan 5g-netwerken, omdat ze nog geen licentie hebben op de benodigde frequenties.

Volgens de zakenkrant hebben Ericsson en Nokia nog niet kunnen profiteren van het wantrouwen tegen Huawei-apparatuur. Zij vrezen onder meer geen zaken meer te kunnen doen in China als zij openlijk zouden laten zien voordeel te hebben van het wantrouwen tegen Huawei. China is een grote markt voor beide Europese leveranciers van netwerkapparatuur.