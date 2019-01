Skyscanner stopt doorsluizen data naar Facebook via sdk-implementatie

Vliegticketsite Sykscanner gaat een update uitbrengen voor zijn Android-app om het verzenden van data naar Facebook te stoppen. Uit recent onderzoek bleek dat Skyscanner en diverse andere apps bij het opstarten gegevens doorsturen naar servers van Facebook.

Skyscanner heeft een update gemaakt van zijn app die geen data meer doorgeeft aan Facebook, al is die in de Benelux nog niet verschenen in de Play Store. Dat gebeurt vermoedelijk binnenkort. Daarmee is de reiswebsite de eerste die de app heeft aangepast naar aanleiding van bevindingen van het Britse Privacy International. Die kwam erachter dat Facebook bij bepaalde apps kan bijhouden hoeveel mensen ze opstarten en hoe lang iedereen die apps gebruikt.

Het doorsturen van zulke data zonder toestemming staat mogelijk op gespannen voet met de Europese privacyregelgeving AVG. Behalve Skyscanner vond de Britse organisatie de tracking ook terug bij apps als Spotify, Duolingo en TripAdvisor.

Het maakt daarbij niet uit of mensen bij Facebook zijn ingelogd of niet of zelfs een Facebook-account hebben. Als een app geen Facebook-id kan doorsturen, gebruikt het Googles Android Advertising ID (AAID). De melding, een call naar graph.facebook.com, maakt duidelijk dat een gebruiker een app opent en andere calls maken duidelijk wanneer gebruikers de app sluiten.

Dat hoeft bij gebruik van de sdk niet meer. Facebook heeft een functie ingebouwd om het doorsturen van data uit te stellen tot na toestemming, maar die lijken veel ontwikkelaars van apps nog niet te hebben ingebouwd.