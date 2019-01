Bijna een derde van in 2018 in Noorwegen verkochte auto's is volledig elektrisch

De Norwegian Road Federation laat weten dat van alle in 2018 in het land verkochte auto's bijna een derde volledig elektrisch wordt aangedreven. Dit is wereldwijd een record. Het aantal volledig elektrische auto's dat in Noorwegen wordt verkocht, zit nog altijd flink in de lift.

Reuters meldt dat het onafhankelijke Nordic Road Federation tijdens een bijeenkomst heeft laten weten dat het percentage volledig elektrische auto's in 2018 uitkwam op 31,2. Dat is een flinke stijging ten opzichte van het aandeel in 2017, toen van alle auto's nog 20,8 procent enkel op accu's reed. In 2013 lag dit in Noorwegen nog op 5,5 procent. Het huidige aandeel van 31,2 procent verkochte elektrische auto's is wereldwijd het hoogste.

Volgens het hoofd van de Noorse organisatie, Oeyvind Solberg Thorsen, is dit een kleine stap dichter bij het doel om in 2025 te stoppen met de verkoop van nieuwe benzine- of dieselauto's in Noorwegen. Daarmee loopt het land voor op andere landen. In Nederland gaat een dergelijk verbod in 2030 in en in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk komt dat moment pas in 2040.

Oeyvind Solberg Thorsen stelt echter dat ook Noorwegen nog een lange weg heeft te gaan, omdat twee derde van de in 2018 verkochte auto's in Noorwegen nog wel een een verbrandingsmotor heeft. Daaronder vallen overigens ook plug-in-hybridemodellen. Het totale aantal verkochte auto's in Noorwegen kwam vorig jaar op 148.000 uit.

Ook in Nederland stijgt het aantal elektrische auto's op de weg, al komt de situatie hier in niet in de buurt van die van Noorwegen. Volgens de ANWB steeg het aantal volledig elektrische auto's van 13.105 in 2016 naar 19.041 in 2017 en 36.000 in 2018. Het aantal rondrijdende plug-in-hybridemodellen blijft In Nederland redelijk gelijk en zit al jaren rond de 98.000. Het CBS meldde in mei vorig jaar dat toen 'slechts 1,4 procent van alle personenauto’s in het totale Nederlandse personenautopark een elektrisch of plug-in hybride voertuig' was.