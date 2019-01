China krijgt 's werelds langste ultrahoogspanningslijn van 1100 kilovolt

State Grid, het door de Chinese staat beheerde en tegelijk 's werelds grootste elektriciteitsbedrijf, is onlangs begonnen met een gelijkstroomproject waarbij de spanning van de gelijkstroom 1100 kilovolt bedraagt.

Dit gelijkstroomproject loopt van Changji naar Guquan en vormt volgens State Grid met 3293km de langste ultrahoogspanningslijn ter wereld en is ook 's werelds eerste ultrahoogspanningsproject van 1100kV. De lijn heeft een transmissiecapaciteit van 12 miljoen kilowatt. Onder meer Siemens is betrokken bij het project; het Duitse bedrijf maakte de transformatoren.

Het doel van deze hoogspanningslijn, die in de noordwestelijke regio van Xinjiang begint, is overtollige elektriciteit in afgelegen gebieden transporteren naar dichtbevolkte gebieden waar de vraag groter is. China maakt steeds meer gebruik van ultrahoogspanningstechnologie om zowel wissel- en gelijkstroom te transporteren over grote afstanden; door deze hoge spanning is er relatief gezien weinig verlies tijdens de transmissie van de elektrische stroom.

Deze technologie is in China geen overbodige luxe, aangezien de meerderheid van waterkrachtcentrales die stroom opwekken, zich in het westen van het land bevinden. Daar komt bij dat veel steenkool in het noordwesten van China zit, terwijl de vraag veelal toeneemt in het dichtbevolkte oosten en zuiden van het land. In Xinjiang, waar de lijn begint, zitten grootschalige windmolen- en zonnepaneelprojecten; hier is een groot overschot aan energie.

Het huidige project, dat ook wel bekendstaat onder de naam 'Power Silk Road', kan jaarlijks 66 miljard kWh naar het oosten van China sturen en voldoet daarmee aan de elektriciteitsbehoeften van 50 miljoen huishoudens. Het project kostte omgerekend 5,2 miljard euro en de bouw begon in januari 2016.