Tweakers-redacteuren blikken terug op 2018

Op Tweakers blikken we in de laatste dagen van december traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar. Ook dit jaar doen we dat in een reeks achtergrondartikelen, en voor het eerst ook in een aantal podcastafleveringen. Ook nieuw is onze videoserie 'Het jaar in beeld'.

Aan de hand van een muur vol met beelden uit 2018 maken vijf redacteuren van Tweakers de balans op van 2018. Welke drie afbeeldingen springen er voor hen uit en waarom? En welke van die drie verdient een plekje in onze Top 5?

In de afgelopen dagen zijn de afleveringen online verschenen en in deze .Geek zetten we ze allemaal nog een keer op een rijtje. Welke gebeurtenissen sprongen er voor jou uit in 2018? Laat het weten in de reacties.