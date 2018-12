Netflix brengt vrijdag interactieve Black Mirror-film Bandersnatch uit

Netflix heeft een trailer uitgebracht van Black Mirror: Bandersnatch, een interactieve film die vanaf vrijdag 28 december te zien is op de streamingdienst. Het verhaal speelt zich af in de jaren tachtig, rondom de fictieve game Bandersnatch.

Volgens Netflix bestaat de interactieve film in totaal uit 312 minuten. Kijkers zien echter 90 minuten, maar moeten daarbij een aantal keer een keuze maken voor het verdere verloop. Netflix bracht dit jaar eerder soortgelijke interactieve series uit voor kinderen, zoals De gelezen kat - Gevangen in een verhaal.

De game Bandersnatch in de Black Mirror-film is fictief, hoewel er in 1984 wel een gelijknamige game in ontwikkeling was. In 1986 kwam het spel Brataccas uit voor de Amgina, Atari ST en Macintosh. Die game zou gebaseerd zijn op overblijfselen van het nooit uitgebrachte Bandersnatch.

De interactieve film is geregisseerd door David Slade, die ook Black Mirror-aflevering Metalhead uit het vierde seizoen op zijn naam heeft staan. De film staat op zich zelf, net als de afleveringen in de serie. Ergens in 2019 krijgt Black Mirror ook een vijfde seizoen.