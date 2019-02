Netflix bewaart door kijkers gemaakte keuzes bij Black Mirror-film Bandersnatch

Netflix blijkt alle keuzes te bewaren die abonnees maken tijdens het kijken naar de interactieve Black Mirror-film Bandersnatch. Deze film is sinds eind december te zien op het streamingplatform, waarbij kijkers diverse keren keuzes moeten maken.

Michael Veale, een Britse wetenschapper die zich bezighoudt met onder meer databescherming en machinelearning, gebruikte de algemene verordening gegevensbescherming om persoonlijke data inzake de Bandersnatch-film bij Netflix op te vragen. Hij stelt op basis van de door Netflix toegestuurde gegevens dat het streamingplatform de door kijkers gemaakte keuzes bijhoudt en die ook lang na het voltooien van de film nog bewaart, al is niet duidelijk hoe lang Netflix dat precies doet.

Netflix stelt in de antwoorden dat het de keuzes van kijkers opslaat om 'te bepalen hoe dit model van verhaalvertelling kan worden verbeterd in de context van een show of film'. Naast de specifieke gemaakte keuzes zijn ook andere gegevens opgeslagen, zoals de datum en grofweg het tijdstip waarop de keuzes zijn gemaakt. Daarnaast wordt bijgehouden of de verschillende segmenten van de film al eerder zijn bekeken.

Tegenover Motherboard licht Veale toe dat Netflix claimt dat het verwerken van deze data 'noodzakelijk' is voor de uitvoering van het contract tussen Veale en Netflix, maar hij vraagt zich daarbij af of dat wel echt zo is. Veale vindt dat Netflix op dit punt eerst om toestemming zou moeten vragen, wat momenteel niet gebeurt.

Veale meldt dat het verkrijgen van de data vrij eenvoudig is. Het zenden van een e-mail is al voldoende, al stelt de avg vrij specifieke eisen aan een dergelijk verzoek. Na het verifiëren van zijn paspoort kreeg Veale een link naar een website waar versleutelde bestanden met de data stonden die alleen via een door Netflix aangeleverde sleutel konden worden ingezien.

Volgens de wetenschapper bestaat er een kans dat hij de data netjes kreeg aangeleverd omdat hij een relatief bekende persoon is. Hij zegt te hopen dat hij met dit voorbeeld anderen heeft geïnspireerd om ook van hun rechten gebruik te maken. "Als bedrijven steeds vaker van dit soort verzoeken krijgen, moeten ze dit proces stroomlijnen en daar hebben alle gebruikers baat bij."

Black Mirror: Bandersnatch is sinds 28 december op Netflix te zien. Het is een interactieve film waarbij kijkers op verschillende momenten moeten kiezen uit twee opties. De film duurt in totaal 312 minuten, maar kijkers zien hier slechts anderhalf uur van, doordat ze op allerlei momenten keuzes moeten maken. Het verhaal speelt zich af in de jaren tachtig, rondom de fictieve game Bandersnatch.