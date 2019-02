Nieuwe ontwikkelaarsversie van Unreal Engine bevat ondersteuning voor raytracing

Epic Games heeft de Preview 1-versie van Unreal Engine 4.22 beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars. Deze versie, die voorafgaand aan de release van de definitieve versie wordt uitgebracht, bevat ondersteuning voor realtime-raytracing.

Epic laat bij monde van medewerker Victor Lerp weten dat de previewversie ondersteuning heeft voor een 'early access'-versie van realtime-raytracing en pathtracing. De toevoeging van raytracing vormt het belangrijkste onderdeel van de renderingupdates van de nieuwe Unreal Engine-versie.

De implementatie van raytracing wordt gevormd door twee componenten: een 'laag niveau' van realtime-raytracing in de vorm van een laag die boven op de DirectX 12-implementatie in de engine komt, waarmee raytracingshaders en raytracingeffecten kunnen worden gebruikt of toegevoegd. In de beschrijving van de update staat daarnaast dat ook een 'hoog niveau' van raytracing is toegevoegd, waardoor onder meer zachte schaduwen, reflecties en real time global illumination mogelijk zijn.

Met deze ondersteuning voor raytracing speelt Epic in op de mogelijkheden die Nvidia biedt met de RTX-videokaarten. Deze kaarten kenmerken zich door speciale RT-cores voor raytracing. Nvidia heeft verschillende video's uitgebracht waarin de capaciteiten van raytracing worden getoond in scènes die draaien op de Unreal Engine 4. Er zijn dus versies van de engine die al over ondersteuning voor raytracing beschikken, maar nu komt dat ook beschikbaar voor een veel bredere groep ontwikkelaars.

Deze ondersteuning van raytracing is niet exclusief voor de Unreal Engine. Ontwikkelaar Dice maakt het met een recente versie van zijn Frostbite-engine mogelijk om Battlefield 5 inclusief raytracing te spelen. Nvidia toonde in augustus vorig jaar zijn raytracingtechnologie in de game Shadow of the Tomb Raider, maar een update die ondersteuning hiervoor voor spelers introduceert, laat nog op zich wachten.