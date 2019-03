Crytek toont raytracingtechnologie voor systemen zonder Nvidia's RTX-gpu's

Gameontwikkelaar Crytek heeft een video met gerenderde beelden gepubliceerd waarin realtime-raytracingreflecties zijn te zien, zonder dat er gebruik is gemaakt van RTX-gpu's van Nvidia. Dit is volgens het bedrijf mogelijk door een nieuwe raytracingfunctie van de CryEngine 5.5.

Crytek heeft de video de naam Neon Noir gegeven en dit is een demonstratie van de mogelijkheden van de CryEngine. Volgens het bedrijf is de video gecreëerd met 'een geavanceerde versie van de total illumination-functie van de CryEngine', waarmee realtime-raytracing wordt gedemonstreerd. Deze functionaliteit wordt in de loop van dit jaar aan de CryEngine toegevoegd, zodat ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen.

Alle scènes uit de video zijn gerenderd op een Vega 56-gpu van AMD. Deze videokaart beschikt niet over specifiek geïmplementeerde hardware voor raytracing, zoals dat wel het geval is bij de RTX-videokaarten van Nvidia. Crytek benadrukt dat er bij Neon Noir ook geen screen space reflections zijn gebruikt.

Volgens Crytek is de experimentele raytracing uit de video gebaseerd op een api en is het daardoor 'hardware-onafhankelijk'. De ontwikkelaar stelt dan ook dat deze versie van CryEngine 5.5 raytracing mogelijk maakt 'op de meeste, huidige mainstream-gpu's van AMD en Nvidia'.

Het bedrijf zegt dat de toekomstige integratie van deze CryEngine-technologie wordt geoptimaliseerd, zodat het profiteert van prestatieverbeteringen van de laatste generatie grafische kaarten en ondersteunde api's als Vulkan en DirectX 12. Crytek geeft verder weinig nadere details over de technologie. Daardoor is nu bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel grafische rekenkracht ervoor nodig is en hoe het precies werkt.