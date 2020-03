CryEngine krijgt Android-ondersteuning

De CryEngine van Crytek krijgt een Android-versie. Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven voor een bèta die later dit jaar beschikbaar komt. Crytek werkt samen met Google aan de Android-versie van zijn game-engine.

Als CryEngine voor Android beschikbaar is kunnen ontwikkelaars hun games op meerdere platforms uitbrengen. De engine is nu alleen compatibel met pc's en consoles. Wel verscheen al The Climb van Crytek, een game voor de Oculus Quest-headset. Dat is in feite de eerste mobiele game op basis van de CryEngine.

Volgens Crytek komt er een volledige Android-pipeline voor de engine. Dat wil zeggen dat er een versie van de engine specifiek wordt opgezet en bijgehouden voor het mobiele besturingssysteem. Crytek werkt hiervoor samen met Google, over een iOS-versie wordt niet gerept.

Crytek laat een filmpje zien waarin de Neon Noir-demo op een Galaxy S20+ wordt afgespeeld in de CryEngine. Die demo toonde het bedrijf eerder al voor pc's. Wanneer er Android-games op basis van de engine uitkomen is nog niet bekend. Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven voor een bèta, die ergens later dit jaar beschikbaar zal zijn.