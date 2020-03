Crytek lijkt te hinten op remaster of remake van Crysis

Crytek lijkt te hinten op een nieuwe versie van Crysis. In een showcasevideo toont de ontwikkelaar games die in het afgelopen decennium met de CryEngine zijn gemaakt. Aan het einde komen er beelden langs van Crysis uit 2007. Een ouder filmpje bevat ook een hint.

De beelden aan het einde van de nieuwe showcasevideo vallen uit de toon doordat ze niet gaan over een game die in het afgelopen decennium is verschenen. Ook staat er geen bijschrift bij in de video, maar het is duidelijk dat het om beelden van het oorspronkelijke Crysis gaat. Die game werd gemaakt met CryEngine-versie 2.

Vorig jaar in augustus zette Crytek een filmpje online over de features in CryEngine 5.6. Die techtrailer bevat aan het einde beelden van een eiland dat veel lijkt op het gebied waarin Crysis zich afspeelt. Verdere duiding daarover was er niet, maar het feit dat Crytek de nieuwe video opnieuw afsluit met Crysis-beelden, versterkt de hint.

Crysis kwam in 2007 uit en de game was toen grafisch opzienbarend. Met courante hardware was het destijds zeer uitdagend om de game vloeiend te draaien. Pas in de jaren daarna kwamen er videokaarten op de markt waarmee de game in de hoogste settings vloeiend was te spelen op hoge resoluties.