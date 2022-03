Crysis Remastered komt waarschijnlijk vrijdag uit

Crysis Remastered komt vermoedelijk uit op vrijdag 21 augustus. Dat blijkt uit een YouTube-video van PlayStation Access, het officiële YouTube-kanaal van PlayStation UK. De video is inmiddels offline gehaald.

In de video noemde een presentator van PlayStation Access dat de game op 21 augustus uitkomt, hoewel de video later offline werd gehaald. De releasedatum is nog niet officieel bekendgemaakt door ontwikkelaar Crytek, al schreef de studio vorige week al wel op Twitter dat 'het wachten bijna voorbij is'. De ontwikkelaar heeft nog niet gereageerd op navraag van Tweakers.

Crysis Remastered zou in eerste instantie op 23 juli uitkomen. Crytek stelde de game echter uit wegens kritiek van fans op de uitgelekte trailer. Zij vonden bijvoorbeeld dat de remaster eruitzag als 'Crysis, maar dan op de laagste settings'. De video van PlayStation Access toonde beelden uit deze trailer. De remaster komt uit op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Een versie voor de Nintendo Switch is al uit.

De thumbnail van de inmiddels verwijderde PlayStation Access-video