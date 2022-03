Microsoft maakt permanente achtergrondafbeeldingen mogelijk in Teams

Microsoft maakt het in Teams mogelijk om een standaardachtergrond te kiezen. De afbeelding blijft actief zolang de gebruiker dat niet zelf verandert en dat geldt ook bij verschillende gesprekken.

Het gaat om de achtergrondafbeelding die of het achtergrondeffect dat gebruikers instellen in Teams. Gebruikers moesten die tot nu toe altijd per videogesprek veranderen. Een Microsoft-medewerker zegt op het Teams User Voice-forum dat dit niet meer hoeft: "De standaardachtergrondfunctie is nu live. De achtergrond die je kiest, blijft staan voor al je gesprekken totdat gebruikers besluiten dat te veranderen."

Microsoft reageert daarmee op een verzoek van veel gebruikers, die daar enkele weken geleden al om vroegen. De feature zit in de nieuwste versie van het programma. Vooralsnog is het niet mogelijk een specifieke achtergrond per persoon of per gesprek in te stellen. Het is niet duidelijk of de functie opt-in of opt-out wordt.