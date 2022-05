Microsoft kondigt auditoriummodus en filters aan voor Teams

Microsoft brengt in augustus de Together-modus naar Teams, waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om deelnemers in één virtuele ruimte te plaatsen, zoals een café of een auditorium. Daardoor moeten gebruikers meer het gevoel krijgen samen te zijn.

Het bedrijf stelt dat mensen die deelnemen aan videogesprekken, sneller vermoeid worden dan wanneer het gesprek fysiek had plaats gevonden. Omdat bij Together mensen sneller het idee krijgen dat ze daadwerkelijk in één ruimte zitten, moet dit de vermoeidheid tegengaan. De modus werkt door alle deelnemers in een gedeelde achtergrond te plaatsen. Daardoor kunnen mensen volgens Microsoft sneller niet-verbale signalen oppikken die belangrijk zijn voor menselijke communicatie. Microsoft start met een auditorium, in augustus moet dit voor iedereen beschikbaar zijn. Later komen er meer views, zoals een café.

Tegelijkertijd zegt Microsoft dat Together niet voor iedere meeting geschikt zal zijn. Daarom wil het bedrijf ook de traditionele manier van videogesprekken, waarbij iedere deelnemer een eigen achtergrond heeft, verbeteren. Zo werkt de techgigant aan dynamic view, waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om de verhoudingen tussen de gesprekspartners en gedeelde content continu aan te passen. Zo kan Teams tijdens een meeting besluiten dat één gesprekspartner prominenter in beeld moet komen, als deze vaker praat. Gebruikers krijgen ook meer mogelijkheden om deze verhoudingen zelf beter te bepalen.

Dit jaar brengt Microsoft daarnaast extra, kleinere functies naar Teams, zoals filters waarmee een gebruiker de verlichting van zijn of haar camerabeeld kan aanpassen. Ook moeten gebruikers straks emoji's kunnen versturen, moeten chat bubbles beter in beeld verschijnen en moet er bij de live ondertiteling straks komen te staan wie wat zegt. Microsoft kondigt tevens aan dat Teams-vergaderingen ondersteuning krijgen voor maximaal duizend deelnemers. Dit maximum wordt twintigduizend als er maar één presentator is.