Pc-leveringen groeiden in tweede kwartaal 2020 wereldwijd door thuiswerken

De wereldwijde pc-leveringen zijn in een jaar tijd met 2,8 tot 11,2 procent gegroeid, zo becijferen twee onderzoeksbureaus. De twee bedrijven schrijven de groei onder andere toe aan het toegenomen thuiswerken door het coronavirus.

Gartner rapporteert 2,8 procent groei in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Volgens dit bureau zijn er in het tweede kwartaal van 2020 64,8 miljoen pc's geleverd. Lenovo en HP hadden ieder een kwart van de markt in handen, al leverde Lenovo wel net dertigduizend meer computers dan HP. Dell staat op de derde plaats, gevolgd door Apple en vlak daarachter Acer.

Volgens Gartner kende het tweede kwartaal een groei doordat er in het eerste kwartaal een flinke daling in het aantal leveringen was. Door het coronavirus waren de leveringsketens van computerleveranciers namelijk sterk verstoord, waardoor er niet kon worden voldaan aan de vraag. Tegelijkertijd was de vraag naar vooral mobiele pc's volgens Gartner sterk, omdat mensen meer thuiswerken en ook extra behoefte hebben aan entertainment. Doordat de leveringsketen in het tweede kwartaal herstelde, konden pc-leveranciers beter aan de grotere vraag voldoen. Het bureau verwacht niet dat deze extra vraag na 2020 zal blijven.

Bedrijf 2Q2020 x1000 Marktaandeel Groei Lenovo 16.197 25% 4,2% HP 16.165 24,9% 17,1% Dell 10.648 16,4% -.0,3% Apple 4.368 6,7% 5,1% Acer 4.007 6,2% 23,6% Asus 3.593 5,5% 21,4% Rest 9.829 15,2% -22,4% Totaal 64.808 100% 2,8%

Volgens IDC was de groei in het afgelopen kwartaal een stuk sterker, met 11,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Ook dit bureau wijt de groei aan een sterkere vraag door het thuiswerken en leren op afstand. Aan het begin van het kwartaal waren er volgens IDC nog wat logistieke beperkingen, maar later kwamen de kosten en de frequentie van zee- en luchttransport in de buurt van wat voor het coronavirus normaal was. Dit gekoppeld met het feit dat sommige pc-fabrikanten in het afgelopen kwartaal meer produceerden dan voor het coronavirus, verklaart volgens het onderzoeksbureau de grote stijging van dit kwartaal.

Ook IDC vraagt zich af of de grote vraag naar computers zal blijven volhouden, vooral omdat de wereld zich steeds dieper in een economische recessie lijkt te bewegen. De grootste pc-leverancier was in het afgelopen kwartaal volgens IDC HP, met een kwart van de markt. Lenovo had hier een procentpunt minder. De rest van de top vijf is vergelijkbaar met die van Gartner.

Bedrijf 2Q2020 x1000 Marktaandeel Groei HP 18.082 25% 17,7% Lenovo 17.411 24,1% 7,4% Dell 12.010 16,6% 3,5% Apple 5.594 7,7% 36% Acer 4.828 6,7% 12,7% Rest 14.337 19,8% 6,8% Totaal 72.261 100% 11,2%

Het verschil in de cijfers van de twee bureaus komt voor een deel door de definities die beide bureaus voor pc's hanteren. Bij Gartner vormen desktops, notebooks en 'ultramobile premiums', zoals Microsoft Surface-apparaten, de categorie pc's, maar vallen Chromebooks en iPads hier niet onder. Bij IDC zijn desktops, notebooks en workstations pc's, maar worden tablets en x86-servers niet als pc's gezien. Daarnaast benadrukken beide onderzoeksbureaus dat het om schattingen gaat.