Analisten: van vijf grootste pc-bedrijven groeit alleen Apple

Van de vijf grootste pc-fabrikanten leverde alleen Apple in het afgelopen kwartaal meer pc's dan een jaar eerder. Lenovo, HP, Dell en ASUS leverden juist minder pc's, zeggen analistenbureaus Canalys en IDC. De daling was bij HP het grootst, met bijna 28 procent.

De wereldwijde pc-markt daalde in het afgelopen kwartaal met 15 tot 17,7 procent, zeggen Canalys en IDC. Volgens deze twee analistenbureaus werden er rond de veertien miljoen minder pc's geleverd dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De twee bedrijven zeggen dat dit komt doordat consumenten en scholen minder pc's bestellen, deels door de stijgende inflatie. Ook bedrijven kopen minder pc's.

De analisten zeggen wel dat het aantal pc-leveringen nog steeds hoger is dan voor corona het geval was. Het aantal geleverde pc's daalde in het eerste kwartaal van dit jaar voor het eerst in twee jaar tijd. Canalys verwacht dat de daling ook in volgend jaar doorzet.

De enige leverancier van pc's die meer leverde dan een jaar eerder, was Apple. Volgens IDC leverde Apple 40 procent meer pc's, omdat het bedrijf pc's die het eigenlijk in het tweede kwartaal had willen leveren, in het derde kwartaal leverde. In het tweede kwartaal had Apple veel last van lockdowns in China.

Canalys is een stuk minder optimistisch over Apples groei en houdt het op een percentage van 1,7 procent. De cijfers kunnen verschillen doordat de twee analistenbureaus andere bronnen hebben en verschillende definities voor pc's aanhouden.

HP daalde volgens de twee analistenbureaus het meest. Dit bedrijf leverde in het afgelopen kwartaal 27,8 procent minder pc's dan een jaar eerder. In het derde kartaal van 2021 leverde deze fabrikant nog 17,6 miljoen pc's, in de afgelopen drie maanden was dit 12,7 miljoen pc's. Dell leverde zo'n twintig procent minder pc's. Lenovo en ASUS leverden 16 en 8 procent minder pc's.