Fabrikanten leveren weer ongeveer evenveel pc's als voor pandemie

Fabrikanten leverden afgelopen maanden weer ongeveer evenveel pc's als in het eerste kwartaal van 2019, voor de coronapandemie. Dat heeft analistenbureau IDC becijferd. De onderlinge verhoudingen veranderden nauwelijks.

De grote daling die sinds de pandemie zichtbaar was, is daarmee gestopt, meldt IDC. Ten opzichte van vorig jaar stegen de leveringen met 1,5 procent en zijn daarmee op een haar na op hetzelfde niveau als begin 2019.

Lenovo blijft marktleider en heeft nu ongeveer 23 procent van de markt in handen, gevolgd door HP met 20 procent en Dell met 15 procent. Apple is de nummer vier en boekte net als Lenovo een kleine winst in marktaandeel. Acer en ASUS zijn daarna de grootste merken. In Europa stegen de pc-leveringen, net als in de VS. In China bleven leveringen achter, zo meldt IDC. Het analistenbureau verwacht grotere groei later dit jaar, omdat er nieuwe modellen met AI-toepassingen uitkomen en de pc's die mensen kochten aan het begin van de pandemie aan vervanging toe zullen zijn.