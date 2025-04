Lenovo introduceert Matte-versie van Tab P12 met papierachtige displaycoating

Lenovo heeft stilletjes een nieuwe versie van zijn Tab P12-tablet uitgebracht. Deze variant heeft een papierachtige coating over de display, die de indruk moet geven dat er op papier geschreven wordt, in plaats van op een scherm.

Het verschijnen van de zogeheten Tab P12 Matte Display werd opgemerkt door Notebookcheck. Lenovo heeft het verschijnen van de tablet niet groot aangekondigd en in eerste instantie stond de tablet alleen in de Franse webshop van het bedrijf. Inmiddels staat de tablet ook in de Nederlandse webshop, waar hij voor 499,01 euro te koop is.

Nieuw aan deze versie is de papierachtige coating van het 12,7"-scherm, waarop met de Tab Pen Plus geschreven kan worden. Lenovo stelt dat deze coating het gevoel geeft dat er op papier geschreven wordt en het prettiger is voor de ogen tijdens het lezen of wanneer er naar video's gekeken wordt.

Verder verschilt de hardware nauwelijks van de originele versie van de Tab P12, die vanaf 349 euro aangeboden wordt in de webshop van Lenovo. Zo krijgt de Matte-versie net als het origineel een Dimensity 7050-soc van MediaTek. Verder krijgt het apparaat 8GB aan geheugen en 128GB opslag, een 10.200mAh-accu en vier speakers. Het beeldscherm heeft een resolutie van 2944x1840 pixels, net als de eerste versie.