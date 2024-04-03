Motorola kondigt Edge 50 Pro met 6,7"-scherm en Snapdragon 7 Gen 3 aan

Lenovo-merk Motorola heeft de Edge 50 Pro aangekondigd. Deze smartphone krijgt net als zijn voorganger een gekromd 6,7"-scherm, maar heeft een iets minder hoog gepositioneerde soc en tragere opslag. Europese beschikbaarheid en prijzen zijn nog niet bekend.

De Motorola Edge 50 Pro krijgt een 6,7"-oledscherm met een resolutie van 2712x1220 pixels en 144Hz-verversingssnelheid, schrijft GSMArena. Dit scherm heeft een iets hogere resolutie dan dat van de Edge 40 Pro van april 2023. Het scherm van de Edge 50 Pro ondersteunt HDR10+ en heeft een maximale helderheid van 2000cd/m².

Waar de Edge 40 Pro nog een Snapdragon 8 Gen 2-soc kreeg, krijgt de Edge 50 Pro de lager gepositioneerde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. De nieuwe telefoon heeft bovendien een tragere UFS 2.2-opslag in plaats van de UFS 4.0-opslag van de Edge 40 Pro. De smartphone is te verkrijgen met 128 of 256GB opslag, met respectievelijk 8 of 12GB geheugen.

Aan de achterzijde heeft de Edge 50 Pro drie camera's, waaronder een 50-megapixelcamera met een diafragma van f/1.4 en laserautofocus, en een telecamera met een 10-megapixelsensor, die tot drie keer optisch kan inzoomen. Die telecamera heeft optische beeldstabilisatie, die de voorganger niet had. Verder is er een 13-megapixel-ultragroothoekcamera met autofocus. De smartphone kan in 4k en met 30fps opnemen, of in 1080p met 240fps. Aan de voorzijde zit een 50-megapixelcamera met f/1.9-diafragma.

De smartphone heeft een 4500mAh-accu en is met maximaal 125W bedraad op te laden of met 50W draadloos. De telefoon ondersteunt Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 en USB-C Type 3.1. De telefoon meet 161,2x72,4x8,2mm, weegt 186g en heeft een IP68-certificering. De telefoon kost volgens Android Authority in India omgerekend met btw 430 euro voor 8/128GB en 484 euro voor 12/256GB.

Motorola Edge 50 Pro

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 03-04-2024 14:31 39

03-04-2024 • 14:31

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Alxndr 3 april 2024 14:41
Ik dacht dat 'edge' schermen al uitgestorven waren omdat ze zo onpraktisch zijn doordat je niet je scherm niet aan kan raken als je je telefoon (stevig) vasthoudt?

En 'tragere opslag' hoe/wanneer zou je dat moeten merken? Ik kan me niet voorstellen hoe dat een probleem is, maarja, ik ben gewend aan een van de langzaamste telefoons die je nog op straat tegen kan komen (4,5 jaar oude Fairphone 3)
Vlizzjeffrey @Alxndr3 april 2024 14:44
Tragere opslag merk je denk ik met bestanden overzetten van telefoon naar een ander apparaat of andersom, opstarten duurt misschien paar seconde langer.
Alxndr @Vlizzjeffrey3 april 2024 15:09
Maar wat zetten mensen nog over in een tijd dat alles in de cloud staat en/of gestreamd wordt? En hoevaak start iemand zijn telefoon opnieuw op? En zelfs dan, wat maakt het nu uit of het 30 of 60 seconden duurt, als het verschil al zo groot is.
gfgw @Alxndr4 april 2024 11:11
Wat op mijn telefoon de meeste ruimte inneemt zijn offline kaarten voor navigatie. Handig als je in de natuur aan het wandelen bent op een plek waar geen mobiel internet beschikbaar is.
En verder heb ik het niet zo op de cloud. Chique term voor "op iemand anders zijn computer waarvan je niet weet waar die staat, en of je die ander kunt vertrouwen".
Alxndr @gfgw4 april 2024 14:51
"handig als je in de natuur aan het wandelen bent"

Tijdens het wandelen lijkt het me al helemaal niet uit te maken of je kaart in 1, 10 of 100 seconden laat.
Vlizzjeffrey @Alxndr4 april 2024 16:41
Denk dat het voor bijna niemand veel uitmaakt, het verschil in gebruikerservaring is minimaal tot niets.
Voor mij zou het ook zeker geen reden zijn om een smartphone niet te kopen omdat die niet de laatste generatie UFS opslag heeft.
Zoop @Alxndr3 april 2024 15:13
Van wat ik begreep van de aller eerste edge schermen was dat dit simpelweg opgelost was door een soort dead-zones te definieeren, waardoor touches aan de zijkanten genegeerd worden en het toch werkt ongeacht hoe je em vasthoud. Althans, dat is inmiddels ook alweer 10 jaar geleden ofzo.

Imo, dat edge schermen niet zo'n succes zijn heeft met hele praktische dingen te maken. Het is duur, en nog veel duurder om te repareren (zeker gezien zoiets ook kwetsbaarder is, een val op zn hoek is des te erger), maar de toegevoegde waarde is heel erg miniem. Het maakt het bruikbare scherm niet echt groter, video enzo wil je juist niet over die rand afspelen, want dan mis je gewoon een rand in je zichtveld. En je moet hem ook nog vasthouden, dus als de content te veel tegen de rand zit, is de kans te groot dat je er met je handen deels overheen zal zitten. Een bezel hebben is echt zo erg niet.

Dus het is met name leuk voor status dingetjes op weer te geven, dat je je telefoon eventueel op zijn zijkant aflezen als er klaphoes omheen zit.
Maar gezien hoe klein dit randje is, denk ik niet dat het hier het geval is. Maar goed, meer een gimmick dan echt nuttig dus.

Weegt dus niet op tegen de nadelen. Nu het jaren later is, zijn die schermen vast goedkoper geworden (repareren blijft een ding) maar die hype eromheen is alweer een eind vervlogen. De vraag blijft meer "waarom wel?" wat heb je er wezenlijk aan? Is puur esthetisch, als je het mooi vind, prima. Maar imo, veel meer dan dat is er dus niet aan.

Allemaal imo natuurlijk, als ik positiefs gemist heb, dan hoor ik het graag.
P. vd Loo @Zoop3 april 2024 20:12
Ik gebruik edge schermen al jaren en ik wil liever niet zonder. Ik vind ze inderdaad veel mooier. Touches aan zijkanten kun je inderdaad met de software beperken. Ik heb er daardoor vrijwel geen last van.
Erg fijn vind ik ook het vasthouden. Door de kromming aan de zijkanten liggen ze erg comfortabel in de hand. Geen harde randen en daar heb je plezier van ieder moment dat je de telefoon vasthoudt. Mijn volgende wordt zeker een edge.
CaptainKansloos @Alxndr3 april 2024 15:55
UFS 4.0 is grofweg 4x zo snel als UFS 2.2:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Flash_Storage

Nou is het allemaal flash storage, dus redelijk vlot, maar de snelheidswinst heb je wel bij _alles_ wat van storage gelezen of ernaar geschreven wordt. Opstarten, apps laden, data wegschrijven, etc.

Ik denk dat het verschil wel degelijk merkbaar (zeker meetbaar) is in dagelijks gebruik.
Theratron @CaptainKansloos4 april 2024 11:11
Juist, ik merk daadwerkelijk dat mijn nieuwe telefoon met UFS 4.0 veel sneller opstart dan mijn oude telefoon.
jinks26 @Alxndr3 april 2024 15:11
Enige jammer van die schermen is de kostprijs om te herstellen.
Ik heb hier een s9+ liggen die ik niet meer gebruik omdat het scherm gebarsten is.
Z100 @jinks263 april 2024 17:22
De schermen zijn gemiddeld duurder inderdaad, maar ook cases kunnen minder bescherming bieden. En het houdt gewoon niet prettig vast.

Edge schermen hebben nul voordeel. En het 'eye candy' effect is heel subjectief. Toen ik de S8 voor m'n pa had gekocht, zag ik direct bij het uitpakken dat het een van de meest achterwaartse ideeën is dat uit de koker van Samsung was gekomen.
jinks26 @Z1004 april 2024 09:57
Dan is dat persoonlijk. Ik zou liever terug naar mijn s9+ gaan ;(
Saskovic @jinks2612 april 2024 19:41
Ik gebruik nog steeds de S9+, met een heel scherm 😉, en wil nu vanwege de Edge overgaan naar de S21 Ultra. Persoonlijk vind ik de nieuwere Ultra varianten er niet uit zien.

Werd daarbij door het Edge scherm getriggered door de Motorola. Verder alleen geen ervaring met deze telefoons zelf.
jinks26 @Saskovic18 april 2024 10:10
Ik heb naar de de s21 gegaan.
Enige betere is de snelheid van het scherm en camera + vingerafdruk achter scherm vind ik handiger.
Maar heel wat zaken zijn toch maar 'meh'. Zo verlies ik biometrische oogscanner, prettiger gewicht verdeling en gevoel in de hand. Batterij is niet veel beter (exynos).
Hetisweergezell @Alxndr3 april 2024 15:19
Tragere opslag merk je soms als je heel snel door je foto's heen scrolt. Dan zie je lege vakjes verschijnen ipv de miniatuurweergave. Maar dat was in de tijd dat ik fotos op de sd kaart opsloeg omdat de interne opslag niet toereikend was.
pjottrr @Alxndr3 april 2024 16:15
volgens mij is edge in de motorola naam al lang geen edged-screen meer
ik heb zelf de Edge 30 neo , en dit is , net als alle andere bar toestellen, zo plat als wat

edit ; ik had natuurlijk wel eerst beter moeten kijken,
deze heeft dus wel en edged scherm, maar dat is dus in de edge-lijn niet per definitie zo

[Reactie gewijzigd door pjottrr op 22 juli 2024 19:09]

haam @Alxndr3 april 2024 22:32
De edge is misschien iets afgerond aan de zijkant, maar er is geen bruikbare ronding van het scherm. Denk niet dat de naam daarnaar verwijst

Blijkbaar verwijst het er wel naar, maar alsnog niet bruikbaar als je bij de Samsungs had

[Reactie gewijzigd door haam op 22 juli 2024 19:09]

AgeOfPanic 3 april 2024 14:58
De nieuwe telefoon heeft bovendien een tragere UFS 2.2-opslag in plaats van de UFS 4.0-opslag van de Edge 50 Pro. Ik denk dat dit laatste de Edge 40 Pro moet zijn.
Albert020 3 april 2024 14:37
Hoelang zou deze voorzien worden van updates.
Aangezien het update beleid van Motorola niet al te best is!
Mediokas @Albert0203 april 2024 14:39
Ik begreep 3 jaar OS updates en 4 jaar security updates
Mizgala28
@Mediokas3 april 2024 15:49
En security patches komen iedere kwartaal binnen, dus niet meer bi-monthly zoals hiervoor.

Beetje zonde.
Thekilldevilhil @Albert0203 april 2024 14:39
Als ik de bron er op nasla, 3 major updates... Dus een jaartje of 3?
Dorank @Albert0203 april 2024 14:51
Aangezien het update beleid van Motorola niet al te best is!
Wat is volgens jou dan dat update beleid?
zonoskar @Dorank3 april 2024 15:22
Dat was voorheen 1 OS update. Wellicht nog 1 jaar security updates, maar dat was het dan ook. Dus 3 jaar is een goede verbetering.
BHD294 @Albert0203 april 2024 17:40
Nee hoor,dat was een paar toestellen geleden zo, gelukkig is dat een stuk verbeterd:).
Mediokas 3 april 2024 14:41
Benieuwd of de edge 50 Ultra ook naar NL komt. Die heeft schijnbaar de 8s gen 3 aan boord.

Wel jammer dat we in NL echt een aantal merken moeten missen. Ik snap dat we een kleine markt zijn, maar het geeft echt minder opties.
De Vliegmieren @Mediokas3 april 2024 15:03
wat weerhoud je ervan om op amazon.de of amazon.fr te bestellen?
_Thanatos_ @De Vliegmieren3 april 2024 15:40
Inklaringskosten? Ja, die kun je binnen de EU ook krijgen. Je kunt wel bezwaar maken, maar je gaat je pakketje niet krijgen voordat je ze eerst betaalt.

Ik spreek uit ervaring. En ja, ik weet dat het niet zou moeten. Maar het kan blijkbaar toch. Zou kunnen dat als een pakketje via-via verstuurd wordt, dat ze em "eruit pikken".
De Vliegmieren @_Thanatos_3 april 2024 16:26
wellicht heeft dan de verkopende partij binnen de EU geen import betaald?

zelf heb ik al vrij veel binnen de EU gekocht (vnl direct van amazon.de) en nog nooit problemen ondervonden.
Mediokas @De Vliegmieren3 april 2024 16:14
Gedoe, kosten maar het belangrijkste is dat als het toestel niet te krijgen is in NL het ook erg lastig kan zijn als je een reparatie nodig hebt. Ik had ooit een geïmporteerde Xiaomi Mi 11 Ultra, geweldig toestel. Maar door een val was het scherm kapot en nergens in NL konden ze dat fixen. Moest ik een scherm uit China bestellen en een reparateur bereidt vinden om het scherm te vervangen (zonder garantie). Dat soort gedoe.
secretqwerty10 3 april 2024 15:00
Momenteel ben ik eigenaar van de Edge 30 Fusion, en zat al een beetje te kijken naar deze. Echter, met UFS 2.2 ipv 3.1 van mijn 30 Fusion, lijkt het me toch echt een downgrade. Jammer
Alxndr 3 april 2024 15:34
Daar zat ik ook aan te denken, maar zelfs langzame opslag van nu is toch 10x sneller dan een SD kaart toen? Foto's zijn natuurlijk ook wel groter geworden, maar niet rechtevenredig voor zover ik weet.
pejoar 3 april 2024 15:36
Jammer van dat groot scherm.
Ik vind die onhandig, dus dat wordt niet gekocht
Balance
3 april 2024 15:37
Waar de Edge 40 Pro nog een Snapdragon 8 Gen 2-soc kreeg, krijgt de Edge 50 Pro de lager gepositioneerde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.
Als we deze vergelijkingstabel er even bij pakken:
  • Krachtige Cortex-X3-core is verdwenen
  • Minder vlotte GPU (Adreno 740 vs 720)
  • 64-bit geheugenbus @ 4200MHz (67.2GB/s) naar 32-bit bus @ 3200MHz (25.6 GB/s)
  • 18-bit ISP naar 12-bit Spectra ISP
  • Geen 8K30 of 4K120 video opname meer (max 4K60)
  • Geen AV1 video decodering
  • Geen Wi-FI 7 meer (6E)
  • Minder snel 5G modem (X70 vs X63)
De Motorola Edge 40 Pro werd geïntroduceerd voor €899 en is nu verkrijgbaar voor €650. Deze Edge 50 Pro lijkt (flink) goedkoper te gaan worden, dus vooral de naam lijkt een beetje vreemd (gezien het impliceert de opvolger van de Edge 40 Pro) te zijn.

Als deze telefoon inderdaad onder de €400 op de markt komt in Nederland/België is dat geen slechte deal. De vrij vergelijkbare OnePlus Nord CE4 komt voor Rs. 24,999 op de markt, wat wel flink minder is dan de Rs 31,999 die Motorola vraagt. De telecamera (73mm f/2.0) die de Edge 50 Pro heeft is alvast een mooie pre.

Benieuwd naar de reviews!
Mizgala28
@Balance3 april 2024 15:54
Het lijkt ook erop dat de Edge 50 Pro de nieuwe midranger wordt, en Edge 50 Ultra de high end.

Er was (naar mijn weten) geen Edge 40 Ultra, wel Edge 30 Ultra maar die had marginale ("snellere" chip, maar verder het laden en een camera die beter moest zijn) upgrades (kijkend naar de start prijs) tegenover de Edge 30 Pro toen.

Waarschijnlijk denkt Motorola dat een high end 50 Pro dan te veel lijkt op een 50 Ultra, vandaar dat ze dit doen.

Waar ik vooral naar benieuwd ben is wat de normale Edge 50 gaat doen dan, die zal dan slechtere specs moeten krijgen anders lijkt de Edge 50 Pro een slechte keus (of ze komen gewoon niet met een goedkopere model dit jaar, zoals dat er geen Ultra was met de 40 series)
BHD294 3 april 2024 17:42
Rare keuze vd soc en opslag, kan je bijna geen opvolger noemen zo.
Benieuwd naar de rest vd verschillen.
Nee deze gaat het niet worden, gezien de soc en opslag.

[Reactie gewijzigd door BHD294 op 22 juli 2024 19:09]

NuStyle 3 april 2024 18:21
Ben wel benieuwd wat de strategie hier achter is. Ben iig nog erg blij met mn Edge 40 Pro.

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