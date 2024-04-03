Motorola kondigt Edge 50 Pro met 6,7"-scherm en Snapdragon 7 Gen 3 aan

Lenovo-merk Motorola heeft de Edge 50 Pro aangekondigd. Deze smartphone krijgt net als zijn voorganger een gekromd 6,7"-scherm, maar heeft een iets minder hoog gepositioneerde soc en tragere opslag. Europese beschikbaarheid en prijzen zijn nog niet bekend.

De Motorola Edge 50 Pro krijgt een 6,7"-oledscherm met een resolutie van 2712x1220 pixels en 144Hz-verversingssnelheid, schrijft GSMArena. Dit scherm heeft een iets hogere resolutie dan dat van de Edge 40 Pro van april 2023. Het scherm van de Edge 50 Pro ondersteunt HDR10+ en heeft een maximale helderheid van 2000cd/m².

Waar de Edge 40 Pro nog een Snapdragon 8 Gen 2-soc kreeg, krijgt de Edge 50 Pro de lager gepositioneerde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. De nieuwe telefoon heeft bovendien een tragere UFS 2.2-opslag in plaats van de UFS 4.0-opslag van de Edge 40 Pro. De smartphone is te verkrijgen met 128 of 256GB opslag, met respectievelijk 8 of 12GB geheugen.

Aan de achterzijde heeft de Edge 50 Pro drie camera's, waaronder een 50-megapixelcamera met een diafragma van f/1.4 en laserautofocus, en een telecamera met een 10-megapixelsensor, die tot drie keer optisch kan inzoomen. Die telecamera heeft optische beeldstabilisatie, die de voorganger niet had. Verder is er een 13-megapixel-ultragroothoekcamera met autofocus. De smartphone kan in 4k en met 30fps opnemen, of in 1080p met 240fps. Aan de voorzijde zit een 50-megapixelcamera met f/1.9-diafragma.

De smartphone heeft een 4500mAh-accu en is met maximaal 125W bedraad op te laden of met 50W draadloos. De telefoon ondersteunt Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 en USB-C Type 3.1. De telefoon meet 161,2x72,4x8,2mm, weegt 186g en heeft een IP68-certificering. De telefoon kost volgens Android Authority in India omgerekend met btw 430 euro voor 8/128GB en 484 euro voor 12/256GB.