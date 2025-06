Motorola brengt Edge 40-smartphone uit voor 600 euro

Lenovo brengt voor zijn merk Motorola de Edge 40-smartphone uit. De telefoon krijgt een 144Hz-scherm, een MediaTek-soc en ondersteuning voor 68W-snelladen. De telefoon komt direct beschikbaar in Europa en heeft een adviesprijs van 600 euro.

De Motorola Edge 40 is een lager gepositioneerde variant van de onlangs geïntroduceerde Edge 40 Pro. De nieuwe variant krijgt een kleiner 6,55"-amoledscherm met een 1080p-resolutie. De refreshrate is ook iets lager, met 144Hz. Daarnaast krijgt de Edge 40 een Dimensity 8020-soc van MediaTek. Die chip beschikt over vier Arm Cortex A78-kernen, vier efficiëntere A55-cores en een Mali-G77-gpu. De telefoon wordt standaard voorzien van 8GB geheugen en 256GB opslag.

Aan de achterkant van het toestel zitten twee camera's. De primaire camerasensor heeft een resolutie van 50 megapixel en de tweede 13-megapixelsensor beschikt over een groothoeklens die ook geschikt is om macrofoto's mee te maken. De selfiecamera zit verwerkt in een punchhole in het scherm en krijgt een resolutie van 32 megapixel.

De accucapaciteit van de Edge 40 bedraagt 4400mAh. Deze ondersteunt daarnaast bedraad snelladen op 68W. De telefoon kan ook draadloos worden opgeladen, maar dat gaat met maximaal 15W. De telefoon heeft verder een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid. De Edge 40 wordt geleverd met Android 13. De telefoon komt per direct beschikbaar.