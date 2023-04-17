Renders tonen onaangekondigde Motorola razr met kleiner scherm aan buitenkant

Er zijn renders verschenen van wat de Motorola razr Lite zou worden, of in elk geval een goedkopere van twee vouwbare telefoons van Lenovo. De razr heeft een klein scherm aan de voorkant, zo tonen de renders.

Veel andere details zijn er niet, meldt MySmartPrice op basis van informatie van OnLeaks. De renders komen niet uit CAD-tekeningen, maar zijn gemaakt op basis van vage foto's van een echt prototype. Daarom vermeldt het artikel geen informatie over bijvoorbeeld het formaat, wat normaal wel het geval is.

De buitenkant toont twee camera's, met daarnaast een schermpje voor het weergeven van de tijd. Dat is een veel kleiner coverscreen dan op eerdere renders van een razr. Lenovo zou onder zijn merknaam Motorola twee vouwbare telefoons willen uitbrengen dit jaar. Een goedkopere razr Lite of simpelweg razr en een duurdere razr+.

Het verkleinen van het coverscreen zou de productiekosten omlaag kunnen brengen, om zo vermoedelijk de telefoon tegen een lagere prijs op de markt te kunnen brengen dan tot nu toe is gelukt. Vaak maken fabrikanten telefoons ook goedkoper door goedkopere socs te gebruiken, de camera's te downgraden en te besparen op bijvoorbeeld geheugen en opslag. Er is niets bekend over specs van de razr Lite of over het moment dat hij zou moeten uitkomen.

Motorola razr lite, bron: OnLeaks/MySmartPriceMotorola razr lite, bron: OnLeaks/MySmartPriceMotorola razr lite, bron: OnLeaks/MySmartPrice

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 17-04-2023 19:20 19

17-04-2023 • 19:20

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Reacties (19)

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Martinspire 17 april 2023 19:26
Als ze nou helemaal het scherm aan de buitenkant weglaten, dan kan ie nog goedkoper en wordt ie ook daadwerkelijk een optie voor veel mensen. Sure het is geinig, maar in feite een overpriced notificatielampje die er voor velen niet toe doet. De Razr was populair omdat ie ook betaalbaar was. Dat is de nieuwe lijn nog niet geweest.
Annihlator @Martinspire17 april 2023 19:39
Of zoals vroeger een lager resolutie / simpeler scherm, vond het met de eerste generatie razr best nice om een bellernaam of tijdsdtip te kunnen zien zonder m open te klappen :)
Juliuth @Annihlator18 april 2023 10:27
Scheelt ook weer op de wear&tear van het open klappen. Al die keren dat je hem anders alleen open klapt om te zien hoe laat het is/welke notificatie je lampje nou precies aan wil geven. Stapelen zich toch in rap tempo op.
TheVivaldi @Martinspire17 april 2023 19:48
De Razr was populair omdat ie ook betaalbaar was. Dat is de nieuwe lijn nog niet geweest.
Met uitzondering van de Razr i en M had de Razr altijd al een schermpje aan de buitenkant en dat werkte heel fijn. Op Android lijkt het inderdaad wat minder te zijn, maar ik zie echt nog wel potentie om het te verbeteren.
Blokker_1999 @Martinspire18 april 2023 00:58
Maar dan ben je verplicht om hem voor alles open te klappen, wat het toestel direct een stuk minder praktisch maakt. Het feit dat je nu kan zien welke apps er notificaties hebben klaarstaan, wie er belt, enzoverder is net wat het een interessante telefoon maakt in dagelijks gebruik. Compact in de hand, maar wel alle info beschikbaar. Zonder scherm aan de buitenkant heb je telkens bijkomende acties als je ook maar iets van status wenst te krijgen.
Z100 @Blokker_199918 april 2023 05:11
Een betere oplossing is dan gewoon een smartwatch te kopen. Dat is nog handiger ook, want je kan je telefoon een stuk meer in je broekzak laten. Heb zelf de Galaxy Watch 4 Classic en mijn gewoonte om bij elke trilling automatisch m'n telefoon te pakken is sterk afgenomen.

Het kleine schermpje op de Razr zou juist een stuk groter moeten worden. À la action cam formaat. Dan kunnen ze wat mij betreft de schermkantcamera weglaten. Heb je ook meer privacy, and de main camera's zijn uiteraard een stuk beter.

Dat is hoe ik de ontwerp keuze zou maken. Of een 4x groter schermpje, of helemaal niets.
Martinspire @Blokker_199918 april 2023 10:31
Ik had nooit problemen om hem snel uit te klappen als ie van mijn broek naar de positie voor mijn gezicht kwam. En je kunt hem op tafel ook gewoon open laten liggen natuurlijk.

Maar maak gewoon een goedkope variant zonder scherm en een dure variant met scherm. Dan heb je daadwerkelijk wat te kiezen. Nu prijzen ze zichzelf uit de markt want de techniek is er gewoon nog niet helemaal klaar voor om de massa te bedienen.
Jeroen hofman @Martinspire18 april 2023 08:26
Dit riep ik al lang geleden, toen deze op de stoep, grond belande
of maak een klein schermpje wat berichten weer geeft. als zon flip fold valt en stuk is wordt je daar niet echt blij van. zelfde phones met glazen achterkant 1 keer verkeerd vallen en huilen.
VAULT-TEC 17 april 2023 19:50
Eigenlijk wel jammer dat het nu steeds meer op de Galaxy Flip begint te lijken eigenlijk
Genosha @VAULT-TEC17 april 2023 22:22
Eigenlijk wel jammer dat de Razr altijd vergeleken wordt met de Galaxy Flip.

Er zijn slechts twee mogelijkheden voor een flip-phone, verticaal uitklappen of horizontaal. De flip-phone is onderhevig aan precies dezelfde problemen binnen de mobiele telefoon markt; gebrek aan innovatie, gebrek aan durf van innovatie en kopieergedrag.

Als fabrikant A uitkomt met een front-display, dan volgt de concurrentie. Komt fabrikant B uit met een cameralens eiland; dan volgt de rest.
VAULT-TEC @Genosha17 april 2023 22:25
Als je het merk niet zou zien... zou je dan zeggen: Ja! Dat is nou een Razr! of zou je zeggen, volgens mij is dat eerder een Flip... en dit is puur het design van de telefoon hoor, maar als je kijkt naar de eerste flip-Razr, dan is dat wel een iconisch design.
Hyp Hyper @VAULT-TEC18 april 2023 19:38
De flip 5 schijnt juist met een groot scherm te komen. Lijken ze toch weer niet op elkaar.
John Duh 17 april 2023 20:09
De originele Razr was een iconische telefoon. Niet omdat deze technisch heel geavanceerd was, maar vooral door het bijzondere ontwerp. Het feit dat ook lang na introductie daarvan beroemdheden als Madonna ermee liepen, hielp ook bij dat imago. Zo'n naam hadden ze m.i. niet opnieuw moeten gebruiken. Marketing technisch snap ik dat de verleiding groot was. Te groot klaarblijkelijk, helaas. De vergelijking met de Flip snap ik wel, net zoals vrijwel elke nieuwe vouwbare telefoon met de Fold wordt vergeleken. Die laatste gebruik ik als dagelijks en waardeer de bruikbaarheid daarvan, ondanks dat ik daar in eerste wat sceptisch over was. Niet alleen vanwege het grote scherm in een handzaam formaat, maar ook bijvoorbeeld door praktische shortcuts. Bijvoorbeeld door met het openklappen van het scherm Bluetooth uit te schakelen, wat ik handig vind als ik muziek naar een speaker stream en wordt gebeld, waarbij het fijner is om niet via die speaker te bellen. Vind ik althans.
Krulsprietje @John Duh17 april 2023 23:31
Misschien dat je het nog niet wist maar je kan in de instellingen van je verbonden bluetooth apparaat aangeven of je ermee ook wilt bellen. Super praktisch want zo stopt het geluid vanzelf!
John Duh @Krulsprietje17 april 2023 23:40
Nee, dat wist ik niet. Bedankt voor de tip! :-)
Krulsprietje @John Duh18 april 2023 06:13
Graag gedaan! O+
Roel1966 17 april 2023 23:05
Dacht eigenlijk dat het om een groter schermpje zou gaan maar zo te zien kan je er alleen de tijd op aflezen. Zou dan toch handiger zijn als het schermpje groter zou zijn en je er b.v. snel even een bericht op kan lezen.

Maar ja, nog steeds ben en blijf ik niet kapot van die vouwbare telefoons, deels vanwege de prijs, deel de levensduur van het scherm. En tja wat ik zo zie bij zowel de flip foons als de folds blijf je toch een lichte vouwnaad in het scherm zien. Mij zou dat blijven storen ook al heeft het dan geen invloed op het beeld van het scherm zelf.

En daarnaast, hoe lang gaat zo'n scherm daadwerkelijk mee en dan het punt nog of zo'n scherm zelf te vervangen valt. Buiten dan ook nog eens of en hoeveel een vervangend scherm qua prijs is en ik dat niet vind opwegen tegen de voordelen.
Blokker_1999 18 april 2023 00:56
Ergens een vreemde keuze. 1 van de meest gehoorde klachten over Samsung's Flip is net het kleine scherm aan de buitenkant. En wat doet Moto? Gaan zij ook ineens die kant op.
BaronTankhe 18 april 2023 07:31
Ik heb een Galaxy Z Flip 3 en zou zo graag een plastic versie willen zonder touchscreen aan de buitenkant. Gewoon weer een klap telefoon die niet in een hoesje hoeft maar gewoon heel blijft als ie valt.

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