Renders tonen onaangekondigde Motorola razr met kleiner scherm aan buitenkant

Er zijn renders verschenen van wat de Motorola razr Lite zou worden, of in elk geval een goedkopere van twee vouwbare telefoons van Lenovo. De razr heeft een klein scherm aan de voorkant, zo tonen de renders.

Veel andere details zijn er niet, meldt MySmartPrice op basis van informatie van OnLeaks. De renders komen niet uit CAD-tekeningen, maar zijn gemaakt op basis van vage foto's van een echt prototype. Daarom vermeldt het artikel geen informatie over bijvoorbeeld het formaat, wat normaal wel het geval is.

De buitenkant toont twee camera's, met daarnaast een schermpje voor het weergeven van de tijd. Dat is een veel kleiner coverscreen dan op eerdere renders van een razr. Lenovo zou onder zijn merknaam Motorola twee vouwbare telefoons willen uitbrengen dit jaar. Een goedkopere razr Lite of simpelweg razr en een duurdere razr+.

Het verkleinen van het coverscreen zou de productiekosten omlaag kunnen brengen, om zo vermoedelijk de telefoon tegen een lagere prijs op de markt te kunnen brengen dan tot nu toe is gelukt. Vaak maken fabrikanten telefoons ook goedkoper door goedkopere socs te gebruiken, de camera's te downgraden en te besparen op bijvoorbeeld geheugen en opslag. Er is niets bekend over specs van de razr Lite of over het moment dat hij zou moeten uitkomen.