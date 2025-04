'Aankomende Motorola Razr heeft veel kleinere accu dan voorganger'

De aankomende Razr van Motorola krijgt naar verluidt een kleinere accu dan zijn voorganger. Waar die van de recentste Razr nog 3500mAh aan capaciteit heeft, wordt dat volgens een gerucht verlaagd tot 2850mAh.

Dat meldt MySmartPrice op basis van contact met zijn eigen bronnen. Uit Tweakers' review van de Razr uit 2022 bleek al dat de accuduur van dat model achterbleef bij de concurrentie. Gemiddeld hield de directste concurrent, de Samsung Galaxy Flip4, het ongeveer drie uur langer uit in de accutests. Die heeft een 3700mAh-accu. Het toestel krijgt verder modelcodenaam XT2321 en de naam voluit moet Razr+ 2023 worden. Tot slot meldt MySmartPrice dat hij 30W-snelladen krijgt.

In februari doken ook al renders op van de telefoon via EvLeaks. De renders tonen vooral het coverscreen, dat drie cameragaten lijkt te hebben. Die gaten zijn er onder meer voor de camera's die bij andere telefoons aan de achterkant zitten. Het derde gat lijkt er te zitten voor een ledflitser.

De verder onbekende site The Tech Outlook publiceerde in die maand ook specificaties. Daarin stonden ook enkele specs vermeld, waaronder een primaire 64-megapixelcamera, een 13-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 32-megapixelfrontcamera in het scherm aan de binnenkant. Het vouwbare scherm aan de binnenkant zou overeenkomen met dat van de Razr van vorig jaar, een 6,7"-oledscherm met 1080p-resolutie. Die site sprak wel van een 4000mAh-accu. Lenovo zei dat de telefoon 'heel snel' uit moet komen.