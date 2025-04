Specificaties en ontwerp Motorola Moto G Stylus 2023 verschijnen online

De vermeende specificaties en het ontwerp van de Motorola Moto G Stylus 2023 zijn online verschenen. Het apparaat zou over een 6,5"-hd+-display en een 3,5mm-jack beschikken. Het is niet bekend of de Moto G Stylus 2023 naar de Benelux komt.

De Moto G Stylus 2023 krijgt volgens The Tech Outlook een hd+-display met een refreshrate van 90Hz. De website noemt geen concrete schermresolutie. Het geheugen en de hoeveelheid opslag zijn er op achteruitgegaan ten opzichte van het model uit 2022; het nieuwe toestel zou beschikken over 4GB geheugen en 64GB opslag. De versie van vorig jaar werd geleverd met 6GB geheugen en 128GB opslag. Het toestel zou over een MediaTek Helio G88-chip beschikken. De Moto G Stylus wordt, zoals de naam doet vermoeden, geleverd met een stylus.

De komende telefoon draagt verder de codenaam Geneva en de modelnaam XT2317. De accucapaciteit van het toestel bedraagt bij deze generatie 5000mAh. Daarmee is de accu 500mAh groter dan de versie van vorig jaar. Het camera-eiland van het toestel beschikt over twee camera's. Dat is er een minder dan het voorgaande model. De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor. Wat de functie van de tweede camera achter op het toestel is, is niet duidelijk. De zijkanten van het toestel herbergen een simkaartslot, volumeknoppen en een vingerafdrukscanner, die ook functioneert als aan-uitknop.

Het is nog niet bekend wanneer de Moto G Stylus 2023 officieel wordt aangekondigd. Het is ook nog niet duidelijk of het toestel uitkomt in Europa. De huidige Moto G Stylus kwam niet beschikbaar in de EU. De Motorola G Stylus verscheen in februari in de VS. In april volgde een 5G-versie met 120Hz-scherm en Qualcomm-soc. The Tech Outlook noemt ook de komst van een Motorola G Stylus 5G (2023), hoewel de specificaties daarvan niet bekend zijn.