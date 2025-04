ILT geeft vergunning af voor zwaredronevluchten boven grote Nederlandse steden

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een vergunning afgegeven voor het vliegen met een zware drone boven dichtbevolkte gebieden zonder dat het gebied vrijgehouden hoeft te worden. Daardoor moet het mogelijk worden om boven grote steden te vliegen.

Drone Flight Company zegt dat het de eerste keer is dat de ILT een dergelijke vergunning afgeeft waarbij niet-betrokken personen tijdens de vlucht het grondgebied kunnen betreden. Normaal gesproken mogen dronebestuurders alleen met drones van meer dan 250 gram vliegen als ze het onderliggende grondgebied vrij kunnen houden van niet-betrokken personen, om het risico op een ongeval te verkleinen. Daardoor is het in de praktijk vrijwel onmogelijk om met dergelijke professionele drones te vliegen boven dichtbevolkte steden.

Het dronebedrijf, dat een ongenoemde klant ondersteunde bij de vergunningsprocedure, zegt de Inspectie te hebben overtuigd door het gebruik van een gecertificeerd parachutesysteem. Mocht de drone crashen of om een andere reden ongecontroleerd vallen, dan zorgt die parachute ervoor dat de drone langzamer valt. "Hiermee wordt niet uitgesloten dat de persoon in kwestie gewond raakt, maar de gevolgen zullen een stuk minder zijn dan wanneer de drone zonder parachute naar beneden zou zijn gekomen."