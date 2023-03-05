Inspectie Leefomgeving en Transport tevreden over dronecontroles bij scheepvaart

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport kon vorig jaar met behulp van drones elf overtredingen vaststellen op varende containerschepen. De inspectie is tevreden over het gebruik van drones bij de scheepvaart en zal er in 2023 opnieuw gebruik van maken.

Volgens de Inspectie vonden vorig jaar 44 controles van varende containerschepen plaats. Die controles zijn met behulp van een drone uitgevoerd. Op 11 van deze 44 varende schepen stelde de inspectie een overtreding vast zoals bijvoorbeeld het niet goed vastmaken van een container of ladingcomputers die met niet-goedgekeurde modules waren uitgerust.

De Inspectie Leefomgeving en Transport vaart tijdens controles mee met de schepen van de Nederlandse Kustwacht en beschikt over drones die kleine camera’s bevatten. Via die camera’s maakt men beeldopnames die dan geanalyseerd kunnen worden. Via deze werkwijze is het niet nodig om tijdens routinecontroles een helikopter in te schakelen. De inspectie heeft al enkele jaren ervaring met het gebruik van drones tijdens controles. In 2021 werd er een proefproject met drones opgestart en dat was naar verluidt succesvol. In 2023 zal er opnieuw gebruik worden gemaakt van drones tijdens controles.

Dronecontroles containerschepen
Dronecontroles containerschepen

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 05-03-2023 11:33 76

05-03-2023 • 11:33

76

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Reacties (69)

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Frij5fd 5 maart 2023 13:23
Mooi dat "nieuwe" technologie ook zo wordt ingezet. Mijn ervaring met ILT is echter dat dit soort innovaties meteen ook als besparing ingeboekt worden, terwijl deze dienst al behoorlijk uitgekleed is
wildhagen
@Frij5fd5 maart 2023 13:25
Besparing lijkt me juist positief? Zoals het artikel al zegt werd dit werk tot voor kort gedaan middels helikoptervluchten, en nu dus door drones.

Dat lijkt me een goede zaak, want een dronevlucht is aanzienlijk goedkoper dan een vlucht met een helikopter, en zorgt ook nog eens voor minder overlast (lawaai) voor omwonenden, én minder vervuilende uitstootgassen.

Ook ILT kan het geld maar één keer uitgeven, dus als ze middels die drones tientallen controles kunnen uitvoeren voor de prijs van één helikoptervlucht lijkt me dat alleen maar goed nieuws.
latka @wildhagen5 maart 2023 23:05
Waarschijnlijk wordt bedoelt dat het ILT budget nu nog verder geknepen kan worden. Als ik dan ook zie dat er 44 inspecties zijn gedaan lijkt me dat ook niet heel veel op het totaal aan scheepvaart verkeer wat er loopt (wellicht dat die 44 alleen de drone inspecties waren?)
ATS @latka6 maart 2023 15:09
Zelfs als die 44 alleen drone inspecties waren vind het aan de lage kant?
Frij5fd @wildhagen5 maart 2023 13:38
Zeker, maar na jaren de handhavingspraktijk van ILT bij overbelading van vrachtwagens gezien te hebben ben ik terughoudend over hoe dit soort vernieuwingen ingeboekt worden. Bij overbelading werd het geautomatiseerd handhaven door Weigh in motion meetpunten in de rijkswegen dé manier om te meten en het werkelijk langs de weg aanhouden en wegen werd sterk teruggebracht (winst was al ingeboekt). Toen bleek deze manier niet stand te houden bij de rechter; praktisch gezien was er daarmee bijna helemaal geen handhaving meer.
Nu is het risico op afschieten door de rechter bij de toepassing van handhaving door drones waarschijnlijk niet groot, omdat het nog steeds om een visuele waarneming gaat
mrbullet 5 maart 2023 12:38
Is er een kenner hier die weet welke drone ze gebruiken? Wellicht af te leiden van de foto?
wildhagen
@mrbullet5 maart 2023 12:40
Volgens dit bericht wordt er gebruik gemaakt van DJI M210-drones.

Wellicht nog gecustomized naar wens van de ILT, dat weet ik verder niet.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 16:43]

PanaLover 5 maart 2023 15:58
Ik vind 44 controles in een jaar wel erg weinig als je bedenkt dat de haven van Rotterdam één van de grootste in de wereld is.
wildhagen
@PanaLover5 maart 2023 16:02
Die 44 gaat alleen over controles op varende schepen. Veel controles vinden ook plaats als een schip aan de kade ligt, die zijn hier dus niet bij geteld.

Plus dat het hier alleen gaat om controles door de ILT. Je hebt meer controlerende instanties uiteraard, denk met name aan bijvoorbeeld de douane.
Jobeye 5 maart 2023 14:01
Een toevoeging ter verduidelijking van het bericht. Het vaststellen van de overtreding is gebeurd na het aan boord gaan van de schepen. Wat de zichtbare overtreding betreft is dit het onjuist sjorren oftewel vastzetten van containers op de wettelijke vastgestelde wijze. Na het aan boord gaan is ook pas vastgesteld dat er sprake was van "..ladingcomputers die met niet-goedgekeurde modules waren uitgerust.". Dat laatste kun je niet vaststellen met een drone op een gebruikelijke wijze. Tenzij je echt het schip binnenvliegt en de beladingspc open staat en je via de drone de pc gaat bedienen. ;)
Roel1966 5 maart 2023 19:30
Dat scheelt wel weer een heleboel aan extra energie als er voor die controles dan geen helikopters ingezet hoeven te worden. Voordeel is ook dat je met een drone veel korter bij kan komen dan met een grote helikopter. Dit vind ik dan ook wel zinvol als hiervoor drones gebruikt worden net als ze nu ook veel bij b.v. de brandweer doen. Dat wel weer in tegenstelling tot het inzetten van drones voor b.v. pakketbezorging waarmee Amazon bezig was/is.
kraanwagen 5 maart 2023 13:06
Kan deze techniek ook ingezet worden bij de landbouw?
JackJack @kraanwagen5 maart 2023 13:11
Dit wordt al gedaan volgens mij. Bij ons wordt regelmatig over gevlogen met drones iig.
Vorig jaar is in de buurt een groepje opgedoekt dat midden in een maisveld een leuk perceeltje had ingericht met hennep plantjes.
Oon @JackJack5 maart 2023 13:17
Hier vliegt er eens in de zoveel tijd een helicopter over met een warmtecamera die ook checkt op ingegraven containers e.d., zou mooi zijn als ze daarmee ook meteen dit soort controles zouden doen. Ik vind beelden van een helicopter toch wel een fijner idee dan een drone die je niet hoort en bijna niet ziet.
JackJack @Oon5 maart 2023 13:52
Dat doen ze al jaren. Er komt (vooral in het voorjaar vanwege de mest) regelmatig een helicopter over die de boel in de gaten houdt.

Ik denk dat het gebruik van een helicopter achterhaald is. Vele malen duurder en een drone kun je automatiseren. Zal in de toekomst alleen maar meer gebeuren.
Oon @JackJack5 maart 2023 14:07
Het probleem met een drone is dat je bereik beperkt is, dan moet er dus iemand met een busje rondrijden en die drone aansturen (zelfs al vliegt die verder autonoom).

Er was laatst een test waar ze een drone de zee over stuurden, volgens mij 150km in totaal, maar dat was over de zee en een redelijk simpele 'missie', lijkt mij vele malen risicovoller om dat boven bewoonde gebieden te doen, dus voorlopig zal daar echt nog een drone piloot bij nodig zijn.
litebyte @Oon5 maart 2023 14:18
Bij een drone wordt al snel gedacht aan verticaal opstijgende/landende op afstand te besturen draagbare apparaten, maar drones zijn er in alle soorten en maten, een op afstand bestuurbaar modelvliegtuig kan ook als drone worden gezien, net als de reaper drones uit de VS die duizenden kilometers kunnen vliegen.

De politie hier in dit gebied (midden Nederland) zet al regelmatig drones in voor controle in buitengebieden, kwestie van tijd dat dit veel vaker gaat gebeuren voor toezicht of opsporing, dan zal dat ook gaan gebeuren door andere (commerciele) beveiligings- en opsproingsdiensten.
JackJack @Oon5 maart 2023 15:36
Ik had van een tweaker toch wel wat meer kennis verwacht op dit gebied.
Dit gebeurd allemaal al volop, ook boven bewoond gebied. Een drone is instaat om zelf een veilige landing te maken als de accu bijna leeg is. Dit is een standaard functie in alle DJI drones en zo'n beetje standaard tegenwoordig.

Wat denk je van die dronshows waarbij duizenden drones tegelijk rondvliegen? Denk je dat voor elke drone iemand op de grond dat ding bestuurd? Dit gebeurd allemaal volledig automatisch.

En drones kunnen alle vormen en maten hebben. Zo'n klein dingetje die je koopt via bol.com of coolblue is maar speelgoed. Maar er zijn serieuzere modellen voor wie die 150 km peanuts is.
Verwijderd @Oon5 maart 2023 19:56
Het probleem met een drone is dat je bereik beperkt is, dan moet er dus iemand met een busje rondrijden en die drone aansturen (zelfs al vliegt die verder autonoom).
... wat nog altijd efficiënter is dan een helicopter. Zo'n busje met personeel is goedkoper dan een heliport of luchthaven enkele tientallen kilometers verderop. Een drone geeft minder vervuiling, minder overlast, heeft minder regelgeving en het personeel in het busje kan lekker stiften terwijl de drone zijn rondje doet.
Er was laatst een test waar ze een drone de zee over stuurden, volgens mij 150km in totaal, maar dat was over de zee en een redelijk simpele 'missie', lijkt mij vele malen risicovoller om dat boven bewoonde gebieden te doen, dus voorlopig zal daar echt nog een drone piloot bij nodig zijn.
Dat lijkt mij een normaal vliegtuig als UAV. In deze context hebben we het over, waarschijnlijk, quadcopters als UAV.
Oon @Verwijderd5 maart 2023 20:16
Zeker waar dat het efficiënter zal zijn om een dronepiloot met een chauffeur van een busje op pad te sturen, maar ik blijf toch haken op het feit dat een drone een stuk minder te horen is, en dat het geen fijn idee is dat de overheid ongemerkt op relatief lage hoogte foto's gaat maken zonder dat je zoals bij een helicopter hoort dat ze eraan komen.

Vwb die test, ik kan het filmpje dat ik me herinner niet meer vinden, maar hier een vergelijkbare 200km test met een klein RC vliegtuig: https://www.youtube.com/watch?v=G8jQCiyTZHQ
Is inderdaad geen quadcopter, maar toch flink wat afstand in een klein pakketje
Verwijderd @Oon5 maart 2023 21:59
Zeker waar dat het efficiënter zal zijn om een dronepiloot met een chauffeur van een busje op pad te sturen, maar ik blijf toch haken op het feit dat een drone een stuk minder te horen is, en dat het geen fijn idee is dat de overheid ongemerkt op relatief lage hoogte foto's gaat maken zonder dat je zoals bij een helicopter hoort dat ze eraan komen.
Er zijn natuurlijk valide vragen rond privacy en informatieverwerking rond het werk van de overheid, maar dat valt allemaal uit de scope van deze discussie.

Voor ILT, als we voor deze discussie maar even aannemen dat het puur gaat om hun legitieme werkzaamheden rond containerschepen met waarborging van privacy van alle betrokkenen, dan is het toepassen van drones zeker een winst. Een kleine faciliteit voor bewegingen en onderhoud van VTOL drones (laten we het een aviodrone noemen want waarom ook niet?) bij Hoek van Holland kan inspecties verrichten met verminderde impact voor zowel ILT, de rederij en overig havenverkeer.

CTOL UAVs (dus: fixed-wing drones) zouden dan weer meerwaarde kunnen bieden bij het monitoren van de vaarwegen op overtredingen, op vervuiling en voor visuele verificatie van schepen, mits deze taken ook onder ILT vallen.
Vwb die test, ik kan het filmpje dat ik me herinner niet meer vinden, maar hier een vergelijkbare 200km test met een klein RC vliegtuig: https://www.youtube.com/watch?v=G8jQCiyTZHQ
Is inderdaad geen quadcopter, maar toch flink wat afstand in een klein pakketje
Klopt en dit is nog maar semi-professioneel ergens in China.

UAVs als wapens hebben een imposante bereik en vluchtduur. De Bayraktars die in het begin in de oorlog in Oekraine in het nieuws waren hebben een bereik van 4000 KM en een vluchtduur van 27 uur.

Er zullen vast wel civiele varianten zijn die gelijkewaardige specificaties hebben. En zo niet, de helft van de specs is ook al imposant...
Aaargh! @Oon5 maart 2023 14:08
Ik vind beelden van een helicopter toch wel een fijner idee dan een drone die je niet hoort en bijna niet ziet.
Waarom vind je dat een fijner idee ? Ik zou juist denken dat minder geluidsoverlast een groot pluspunt is.
Jaapvaak @Aaargh!5 maart 2023 18:48
Drone ook milieuvriendelijker lijkt me
Oon @Aaargh!5 maart 2023 14:22
Omdat ik liever weet dat er iemand over komt vliegen die foto's maakt van mijn eigendommen. Geluidsoverlast geeft een helicopter ook niet echt, die is een paar seconden binnen huis te horen en dan weer weg.
Aaargh! @Oon5 maart 2023 14:36
Omdat ik liever weet dat er iemand over komt vliegen die foto's maakt van mijn eigendommen.
Wat heb je aan die kennis ?
Oon @Aaargh!5 maart 2023 14:39
Maakt dat wat uit? :+

Als ik graag midden in de nacht terwijl het -4 graden is in m'n blote reet buiten zit en het niet fijn vind om door drones gefilmd te worden mag dat toch gewoon? Iets met recht op privacy op je eigen privéterrein
Spykie @Oon5 maart 2023 15:03
Je doet het overkomen alsof je het wèl prima zou vinden als het een helikopter zou zijn.
Oon @Spykie5 maart 2023 18:14
Nee, maar een helicopter hoor je van ver af aankomen, dan weet je in ieder geval dat er iemand over je huis vliegt die foto's aan het maken is. Drones hoor je toch een stuk minder, zeker als het van die hoogvliegende lange afstand drones zijn.
latka @Oon5 maart 2023 23:07
Lol. Moest direkt denken aan The government knows :+
wildhagen
@kraanwagen5 maart 2023 13:14
Dat gebeurt al, om bijvoorbeeld drugsplantages op te sporen. Heeft zelfs op de FP gestaan: nieuws: Minister Dekker: opsporen wietplantages met drones heeft amper privac...

Ik weet dat in ieder geval in Limburg en Noord-Brabant op die manier regelmatig drugscontroles worden uitgevoerd op landbouwpercelen door de politie, elders in het land is mij even niet bekend. Dit gebeurt al sinds in ieder geval 2017, zie https://nos.nl/artikel/21...p-limburgse-landbouwgrond
Falcon 5 maart 2023 11:57
Drones krijgen steeds meer hun plek op nuttige plekken in de samenleving. Prima, maar ik vind wel dat ook hier beter gekeken moet worden door wie de componenten worden aangeleverd en welke verbindingen er worden gelegd tijdens gebruik.

De camera/gps feed moet echt in controle zijn van de instanties en niet daar buiten
cazzie @balletje5 maart 2023 12:30
Binnenvaartschippers lozen met enige regelmaat illegaal benzeen in de Nederlandse rivieren,
om dat met drones op te sporen is een prima zaak.
balletje @cazzie5 maart 2023 12:57
Wat jij zegt, omdat sommige mensen crimineel gedrag vertonen, moet de hele samenleving als crimineel behandelt worden
The Chosen One @balletje5 maart 2023 13:42
Openbare rivier, drone die van bovenaf kijkt. Mensen die in eigen cabines of ruimtes afgesloten van direct zicht hun privé/'ding' doen.
Ik weet niet hoe je dan direct naar hele samenleving en behandeld als crimineel gaat...
Of dat een camera boven het schip hetzelfde is als een camera in mijn eigen huis in een toilet...

Bij elke post die je plaatst weerspreken mensen je punten met argumenten en feiten. Het zelfde riedeltje weer af gaan veranderd er niks aan.
Ik weet ook waar ik over praat omdat reden zus en zo. [/logica]

Maar je bent altijd vrij een recht zaak te beginnen tegen de gemeente/regering om schending van privacy e.d.
Wilfred86 @balletje5 maart 2023 15:11
Ik vind dat dit middel wel in verhouding staat tot de mogelijke overtredingen. Het is niet alsof ze met een legertje agenten het hele schip overhoop gooien.
jack zomer @balletje5 maart 2023 12:43
Nee, je tast het privé leven van het personeel aan. Voor enkele weken is dat schip hun thuis.
Dat is precies hetzelfde als een camera verplicht op je wc hangen.
Je moet jou mening niet als een feit presenteren.
Beter is: ik vind dat je daarmee het privé leven van het personeel aantast.

Ik ben van mening dat dat niet het geval is, zolang er maar niet mee binnen in het schip gevlogen gaat worden..
Mit-46 @jack zomer5 maart 2023 13:11
Zolang deze schepen zich op open(bare) wateren begeven is het wat mij betreft vergelijkbaar als het worden vastgelegd terwijl jij je met jouw motorvoertuig beweegt over openbare wegen. Voor vrachtwagenchauffeurs zou je hetzelfde kunnen zeggen en daarvoor gaat die vlieger ook niet op. Sterker nog, op de openbare weg wordt je vaak sowieso vastgelegd zelfs als daar niet eens aanleiding voor is.

Ik vind dat er heel secuur gekeken moet worden hoe dit soort apparaten ingezet worden. Hier lijken ze helikopters te vervangen en dat vind ik een goede zaak. Als men nu een schip tegenkomt waarbij men extra controle nodig vindt stijgt er nu een drone op in plaats van een veel duurdere helikopter. Prima zaak.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 23 juli 2024 16:43]

balletje @jack zomer5 maart 2023 12:51
Als je niet naar binnen kijkt , weet je n8et waar ze mee bezig zijn. Pompen liggen meestal in het schip, evenals het drainage systeem. Ik heb jarenlang op olietankers gevaren, dus weet waar ik over praat.
Dus niks, ik vind dit, of ik vind dat. Nee het is gewoon zo, dat je tegenwoordig bij voorbaat als crimineel behandelt wordt.
supersnathan94
@balletje5 maart 2023 13:06
Bij de meeste (binnenvaart)schepen kun je hooguit de stuurhut in kijken. Leefgedeeltes hebben juist vanwege privacy en constructiesterkte meestal kleine ramen. Als je daar met een drone naast gaat hangen dan ja, dan tast je de privacy van de medewerkers aan.

Met een drone ga je nooit pomp en drainage systemen zien, maar kun je wel achter het schip kijken naar wat er uit de drainagesystemen komt. Dat kan tegenwoordig met verschillende camera technieken al wel een indicatie geven van illegaal dumpen of niet. En dat kan op best wel grote afstand.

Dat is echt wel iets anders dan een camera op t toilet hangen hoor.
balletje @supersnathan945 maart 2023 13:09
Je hoeft niet met een drone naast een raampje te gaan hangen. Dat is het hele punt.
Ramen zijn groot zat hoor, het zijn geen duikboten.

[Reactie gewijzigd door balletje op 23 juli 2024 16:43]

supersnathan94
@balletje5 maart 2023 13:14
Mja een duikboot is anders, maar groot is anders. Overigens hebben die ramen altijd van die mooie gordijntjes. Die kunnen ook gewoon dicht. Net zoals bij jou en mij thuis.

Maar een beetje drone op normale hoogte ziet helemaal niks door zo’n raampje hoor.
SampleUser @balletje5 maart 2023 12:50
Voor zover ik weet poept het personeel niet van de rand van die boot af dus dat lijkt mij toch iéts anders dan "een camera verplicht op je wc hangen".
Alfa1970 @balletje5 maart 2023 13:00
Als het privé leven van zogenaamd personeel aangetast wordt gaat voorkomen dat zij extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen in mijn drinkwater lozen, dan zie ik dat héél graag gebeuren.

Het belang van het hele land dat z'n drinkwater voornamelijk uit rivieren haalt weegt mijns inziens véél zwaarder dan het privé belang van een klein aantal personen dat dit willens en wetens in gevaar brengt om een "paar" euro uit te sparen.
Verwijderd @Alfa19705 maart 2023 13:49
Als het privé leven van zogenaamd personeel aangetast wordt gaat voorkomen dat zij extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen in mijn drinkwater lozen, dan zie ik dat héél graag gebeuren.

Het belang van het hele land dat z'n drinkwater voornamelijk uit rivieren haalt weegt mijns inziens véél zwaarder dan het privé belang van een klein aantal personen dat dit willens en wetens in gevaar brengt om een "paar" euro uit te sparen.
Wat wordt er allemaal in het water geloosd door de industrie?
In beken, kanalen, rivieren aan toe.
Waar zijn daar de drones?
Nergens want dit is toegestaan door provincies, etc.
Wat komt er allemaal in rivieren door ons mensen, medicijnen, drugsafval, restanten van drugsgebruit, etc.
Daar kraait geen haan naar,

Ik vind het maar naar willekeur ruiken.
nst6ldr @Verwijderd5 maart 2023 14:19
[...]

Wat wordt er allemaal in het water geloosd door de industrie?
In beken, kanalen, rivieren aan toe.
Als je het zelf al niet weet, dan moet je het ook niet als argument aandragen. Lozingen kan je bij de ILT tippen en dan komen ze controleren wat er gaande is, daar kan de gemeente of provincie niks aan veranderen.

Tevens kan je met diezelfde logica ook poneren dat we drugscriminaliteit niet moeten aanpakken want er worden nog dagelijks zakken gerold. Niet heel constructief dus.
Wilfred86 @nst6ldr5 maart 2023 15:13
Uitgassen van schepen is in Nederland nog legaal. Schepen komen speciaal uit België hierheen omdat het daar niet mag. Het personeel krijgt hoofdpijn en koorts.
Verwijderd @nst6ldr5 maart 2023 16:46
[...]
Als je het zelf al niet weet, dan moet je het ook niet als argument aandragen. Lozingen kan je bij de ILT tippen en dan komen ze controleren wat er gaande is, daar kan de gemeente of provincie niks aan veranderen.
Er worden vergunningen voor af gegeven om stoffen te lozen, wat niet wil dat dit oke is, vaker komt er na voren dat er meer geloosd wordt dan toegestaan.
Vergunningen afgeven om troep te mogen lozen is al hardstikke fout, die troep moet afgevoerd, verwerkt worden net als ander afval.
Verdiep je eens in Pfas
RoamingZombie @balletje5 maart 2023 15:29
Schromelijk overdrijven en onrealistische scenarios verzinnen haalt al je argumenten onderuit.
Wilfred86 @strikey5 maart 2023 15:15
Elke gek zet alles toch wel vrijwillig online. Patsen met gestolen spullen o.a. Geen drones voor nodig.
scsirob @Wilfred865 maart 2023 19:54
Nog meer overtredingen of misdrijven constateren zorgt alleen voor een nog grotere stapel onbehandelde aangiften. Helaas hier op Tweakers ondervonden, oplichting wordt niks aan gedaan. Mocht je daar slachtoffer van worden dan heeft aangifte doen al geen zin meer. Waarom zouden we dan nog extra opsporen?
supersnathan94
@strikey5 maart 2023 13:07
Alu hoedje op : Wat houdt de regering tegen om honderden drones aan te kopen en die in te zetten als 'politie agent' om burgers in de gaten te houden.
Waarom zouden ze daar een drone voor inzetten? Die dingen kunnen amper een half uur in de lucht hangen en hoor je op honderden meters afstand al aankomen.

De meeste steden hangen al vol met camera’s. Kun je veel makkelijker die camera’s gebruiken hoor. Valt je hoogstwaarschijnlijk jiet eens op.
Vagax @strikey5 maart 2023 19:07
Ja en dan? Een drone kan 30 tot 45 minuten vliegen, hoor je op honderden meters afstand al rond vliegen en er zijn al apps die een drone zo kunnen detecteren vanaf je telefoon wegens de berg aan data die ze versturen als ze vliegen.

Wat zie jij dan voor je? Dertig drones die boven je huis de hele dag alles filmen ofzo?
Keypunchie
@strikey5 maart 2023 12:58
Wat is het verschil tussen drones met camera en een statische camera op iedere straathoek?

Het is niet gebrek aan techniek dat momenteel onze staat tegenhoud iig
RoamingZombie @balletje5 maart 2023 15:32
Wat je zegt slaat echt helemaal nergens op en toont alleen aan dat je er helemaal niets vanaf weet. Letterlijk alles wat je zegt in deze post is onzin. Beargumenteer je ook zo op je werk? Niemand neemt je toch serieus meer dan?
theobril @balletje5 maart 2023 13:09
Heb je wel eens voor meer dan 24 uur onvrijwillig opgesloten gezeten in een ruimte van max 20 vierkante meter, met iemand anders die de deur op slot doet aan de buitenkant, en bepaalt wanneer die open gaat, en wat je eet, enzovoort? Maar vraag het anders aan iemand die er wel ervaring mee heeft, of het beter is dan van een minimumloon rondkomen.
divvid @theobril5 maart 2023 21:26
Je komt niet zomaar in die situatie

[Reactie gewijzigd door divvid op 23 juli 2024 16:43]

theobril @divvid5 maart 2023 22:50
Nee, zeer zeker niet, ik hoop ook nergens gesuggereerd te hebben dat dit wel het geval is. Maar het verschil tussen op een troosteloze flat met een uitkeringen zitten voor 2 jaar, of 2 jaar in een cel zitten waar alles voor je bepaald wordt, is wat mij betreft hemelsbreed. Balletje ziet de verschillen niet zo en daarin verschillen hij en ik dan weer.
theobril @balletje5 maart 2023 13:24
Ja, dat heette studeren.
divvid @balletje5 maart 2023 21:29
Ja, ik heb in die situatie gezeten,ooit. Daarom weet ik dat je een keuze hebt, je kunt er wat aan doen, hoe uitzichtloos het ook allemaal lijkt. Gevangenis lijkt mij vreselijk. Genoeg om er alles aan te doen nooit in die situatie terecht te komen
CivLord
@balletje6 maart 2023 07:34
Dat het geen nut heeft om de deur uit te gaan, want alles kost geld?
Dat ligt puur aan je eigen mindset. Er is genoeg buiten te doen dat je helemaal niets kost. Al is het maar een wandeling door een park of je eigen buurt.

En het zal je verbazen wat je zelfs van een minimumloon overhoudt wanneer je dat pakje sigaretten per dag, die krat bier in het weekend, laat liggen of drastisch verminderd, je abonnementen voor streamingsdiensten opzegt., een jaartje langer met je telefoon doet en wat vaker een huismerk koopt in plaats van alleen A-merken.

Ik heb een kennis die werkt in de schuldhulpverlening. Volgens haar hebben de meeste mensen met wie ze te maken krijgt geen schuldenprobleem, maar een uitgavenprobleem.

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