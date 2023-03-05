Inspectie Leefomgeving en Transport tevreden over dronecontroles bij scheepvaart

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport kon vorig jaar met behulp van drones elf overtredingen vaststellen op varende containerschepen. De inspectie is tevreden over het gebruik van drones bij de scheepvaart en zal er in 2023 opnieuw gebruik van maken.

Volgens de Inspectie vonden vorig jaar 44 controles van varende containerschepen plaats. Die controles zijn met behulp van een drone uitgevoerd. Op 11 van deze 44 varende schepen stelde de inspectie een overtreding vast zoals bijvoorbeeld het niet goed vastmaken van een container of ladingcomputers die met niet-goedgekeurde modules waren uitgerust.

De Inspectie Leefomgeving en Transport vaart tijdens controles mee met de schepen van de Nederlandse Kustwacht en beschikt over drones die kleine camera’s bevatten. Via die camera’s maakt men beeldopnames die dan geanalyseerd kunnen worden. Via deze werkwijze is het niet nodig om tijdens routinecontroles een helikopter in te schakelen. De inspectie heeft al enkele jaren ervaring met het gebruik van drones tijdens controles. In 2021 werd er een proefproject met drones opgestart en dat was naar verluidt succesvol. In 2023 zal er opnieuw gebruik worden gemaakt van drones tijdens controles.