Brits leger haalt drones neer met wapen dat radiogolven afschiet

Het Britse leger heeft zwermen drones neergehaald met een wapen dat radiogolven op zeer hoge frequenties afschiet. De ontwikkeling ervan heeft 40 miljoen Britse pond gekost. Elk schot dat wordt gelost kost 10 pence. Het is niet duidelijk of het wapen in oorlogsgebied zal worden ingezet.

Het wapen, dat de naam Radiofrequency Directed Energy Weapon heeft meegekregen, schiet volgens het Britse leger radiogolven op zeer hoge frequentie af. Deze signalen moeten de elektronische componenten van drones verstoren, maar ze kunnen ze ook beschadigen. Hierdoor bestaat de kans dat de drones niet goed meer functioneren of dat ze crashen.

Volgens het Britse leger is het wapen in staat om meerdere drones tegelijkertijd te raken en heeft het ook een bijna onmiddellijk effect op de toestellen. Het systeem kan vliegende doelwitten van een afstand van ongeveer een kilometer raken. Het apparaat zou geschikt zijn tegen drones die normaal niet op andere wijze verstoord kunnen worden.

Het Radiofrequency Directed Energy Weapon is ontwikkeld door Team Hersa: een samenwerkingsverband tussen enkele takken van de Britse Defensie. Het Britse defensiebedrijf Thales UK is ook betrokken bij de ontwikkeling en de eerste tests.